Пятница, 22 Февраля 2019 13:02

АрмИнфо. 22 февраля будет временно закрыта автомобильная дорога межгосударственного значения (М-6). Об этом сообщает пресс- служба Министерства транспорта, связи и информационных технологий.

Согласно источнику, дорога будет закрыта с 12.00 до 19.00 на 45-ом километре дороги от вокзала "Туманян" до перекрестка Одзун. Причиной тому - проведение взрывных работ с целью благоустройства трассы. Всем водителям рекомендуется объезжать дорогу в направлении Одзун-Айгеат-Степанаван-Ванадзор. Взрывные работы будут проведены в рамках реализации проекта модернизации дороги межгосударственного значения (М-6), ведущей к границе Грузии.

Напомним, что в рамках проекта предусмотрено в первоочередном порядке модернизировать 18,8 км дороги. Армения на реализацию проекта привлекла 51 млн евро от ЕИБ и $50 млн от АБР. Кредитные ресурсы планируется потратить на ремонт 92 километров дороги. Кроме этого, будут отремонтированы три туннеля, построенных еще в советское время, а также 12 устаревших мостов. Восстановление трассы М-6 позволит значительно сократить время поездки между Арменией и Грузией, наладит эффективный автомобильный поток и повысит уровень услуг. Ожидается, что данные изменения будут содействовать повышению уровня безопасности на дорогах страны. Согласно данным Минтранса, на данный участок дороги приходится порядка 60% интенсивности грузоперевозок из Армении.