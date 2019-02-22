Пятница, 22 Февраля 2019 12:51

АрмИнфо. Посол Армении в Туркменистане Гарник Бадалян провел встречу с министром экономики и финансов этой страны Батыром Базаровым (Batyr Bazarow).

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, в контексте подготовки к 9-ому заседанию армяно-туркменской межправительственной комиссии в Ашхабаде, которое пройдет в середине текущего года, был обсужден широкий спектр вопросов финансово- экономического характера. Собеседники коснулись перспектив открытия в Туркменистане торгового дома Армении, а также вовлечения на туркменский рынок компаний с армянским капиталом, и ряда других вопросов вызывающих взаимный интерес.

Стороны подчеркнули важность активизации экономических отношений между двумя странами, а также увеличения объемов товарооборота, также договорились продолжить отраслевое сотрудничество.