Пятница, 22 Февраля 2019 12:46

АрмИнфо. В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, закрыт, в частности, перевал Варденяц для грузовиков с прицепом закрыт, а для легковых автомобилей -

труднопроходим. Также труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. На автодорогах региона Апаран Арагацотнской области местами наблюдается гололедица. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии сообщает, что автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из центрального управления кризисными ситуациями МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России наблюдается скопление автомобилей. -