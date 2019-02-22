Пятница, 22 Февраля 2019 12:44

АрмИнфо.Beeline объявляет о наборе заявок в третий инкубационный этап Beeline Startup Incubator, которые можно подать до 26 февраля. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

<Мы успешно завершили 2 инкубационных этапа, в результате которого 12 команд прошедшие наши лекции, достигли определенных ощутимых результатов. В частности, армянские стартапы принимали участие и выигрывали в различных конкурсах, получали частичное финансирование, некоторые из них уже вышли на рынок и имеют своих клиентов, как в Армении, так и за рубежом. Уверен, что третий инкубационный этап будет более успешным, поскольку и мы развиваемся вместе со своими стартапами>, - сказал гендиректор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Напомним, что программа Beeline Startup Incubator содействует армянским стратапам в реализации первых шагов на рынке. Цель Инкубатора - содействовать интенсивному росту стратапов, используя все свои ресурсы и обеспечивая этим их выход на международный рынок. В рамках проекта командам предоставляется рабочая площадка, организовываются лекции и мастер-классы на тему предпринимательства, менеджмента, маркетинга, PR, а также финансовые и юридические вопросы. Выбранные резиденты-стартапы на протяжении 14 недель пользуются ресурсами Инкубатора, консультациями экспертов и возможностью работать в активной бизнес-среде.

ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".