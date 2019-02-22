Пятница, 22 Февраля 2019 12:33

АрмИнфо.В Министерстве иностранных дел проходит двухдневное совещание по вопросам инвестиционно-экспортной деятельности.

В первый день, наряду с руководителями ряда дипломатических миссий Казахстана за рубежом, в мероприятии приняли участие представители Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра, центральных и местных исполнительных органов, квазигосударственного сектора и национальных компаний Казахстана.

В ходе совещания детально рассмотрены пути реализации поручений Президента Нурсултана Назарбаева по усилению работы внешнеполитического ведомства в части привлечения инвестиций и продвижения казахстанского экспорта. Обсуждены механизмы институционального взаимодействия и практические аспекты привлечения инвестиций. Изучены специфические и региональные вызовы, с которыми сталкивается наша страна при продвижении экспорта.

По поручению Президента, создается комплексная экосистема инвестиционного климата для выстраивания взаимодействия государственных органов, нацкомпаний, акиматов и загранучреждений. В регионах Казахстана должны создаваться фронт-офисы по работе с инвесторами, где инвестор будет получать практическое и последовательное содействие в реализации своих проектов без бюрократии. Система взаимодействия с иностранными инвесторами определит зоны ответственности каждого участника процесса.

Министр иностранных дел Бейбут Атамкулов подчеркнул, что послы Казахстана будут «вооружены» всей актуальной информацией, включая пакеты инвестиционных предложений и проектов, для эффективной работы с потенциальными инвесторами. В информации будут отражены финансовые показатели, условия вхождения на рынок, выделения земельных участков, обеспеченность инфраструктурой, таможенные и налоговые преференции, тарифная составляющая, обеспеченность трудовыми ресурсами. Как отметил глава ведомства, посольствам предстоит существенно усилить работу по привлечению инвестиций и новых наукоемких технологий в казахстанскую экономику.

Главой государства поставлена задача масштабно продвигать произведенную в Казахстане продукцию на внешние рынки. Продвижение экспорта является одним из основных приоритетов Правительства, отметил глава МИД. Послам поручено представить конкретные предложения по расширению казахстанского экспорта в страны и регионы пребывания с учетом их специфики.

В рамках совещания были заслушаны доклады замминистра иностранных дел Ермека Кошербаева, первого вице-министра сельского хозяйства Армана Евниева, послов Казахстана в России Имангали Тасмагамбетова, в Китае - Шахрата Нурышева, в США - Ержана Казыханова, председателя Комитета по инвестициям МИД Ерлана Хаирова, председателя правления АО «НК «Kazakh Invest» Сапарбека Туякбаева и Управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова.

В этот же день под председательством Б. Атамкулова состоялось совещание с послами Казахстана в узком формате для обсуждения вопросов предстоящей внешнеполитической повестки дня. Было отмечено, что МИД продолжает работу по реализации внешнеполитического курса Главы государства, продвижению национальных интересов на принципах прагматизма. Загранучреждениям Казахстана дан ряд конкретных поручений, прежде всего по подготовке зарубежных визитов Президента Н. Назарбаева, визитов высоких гостей в Казахстан, проведению крупных международных форумов в Астане, а также совершенствованию информационно-аналитической и имиджевой работы, усилению финансовой дисциплины.

Второй день мероприятия будет посвящен изучению практических аспектов привлечения инвестиций и продвижения экспорта. В условиях экономических кризисов, торговых войн и роста протекционизма казахстанским дипломатам важно профессионально разбираться во всех аспектах и закономерностях соответствующих процессов. Состоятся тренинги и обучающие курсы для сотрудников дипломатических представительств Казахстана за рубежом и центрального аппарата на темы инвестиционных возможностей и торгового потенциала Казахстана и новых подходов по привлечению инвестиций и расширению экспорта.

По итогам 9 месяцев 2018 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан увеличился на 8,4% и превысил 17,3 млрд. долл. США. Основными инвесторами остаются Нидерланды (27,4%), США (22,8%), Швейцария (13%), Россия (6,8%), Китай (6,7%), Бельгия (5,4%), Франция (4,1%) и Великобритания (2,6%).

Внешнеторговый оборот Республики Казахстан по итогам 11 месяцев 2018 года составил 84,3 млрд. долл. и вырос на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В том числе, экспорт составил 54,6 млрд. долл. (прирост 26,4%). Из этой суммы несырьевой экспорт составил 14,5 млрд. долл. (рост на 3%). Основными статьями казахстанского экспорта являются аграрная продукция, топливно-энергетические товары, текстильные изделия, продукты питания, строительные материалы, машины, оборудование и др. Главными торговыми партнерами нашей страны являются Россия, Италия, Китай, Нидерланды, США, Франция, Швейцария, Республика Корея, Узбекистан, Германия и Испания. На долю стран Европейского союза приходится свыше половины нашего экспорта, на КНР и страны ЕАЭС – по 10%, и на страны Центральной Азии – 5%.