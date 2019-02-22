Пятница, 22 Февраля 2019 12:33

АрмИнфо. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на ближайший год может остаться без полноценного генсека, пишет "Ъ", указывая на то, что назначение на этот пост главы Совбеза Белоруссии Станислава Зася затягивается "из-за неуступчивости премьера Армении Никола Пашиняна, рассчитывавшего утвердить своего кандидата".

Издание отмечает, что в ОДКБ смирились с тем, что из-за позиции Армении в организации еще год не будет полноценного генерального секретаря, обязанности которого продолжит исполнять представитель РФ Валерий Семериков. "Исходим из того, что до начала 2020 года руководить ОДКБ будет и. о. генсека",- говорит информированный источник "Ъ" в МИД РФ.

Собеседник, близкий к ОДКБ, подтвердил "Ъ" такой настрой: "Ожидаем назначения в следующем году. Коллапса и ступора в организации нет, работает в соответствии с планами".

Кандидатуру Станислава Зася в конце прошлого года одобрили пять из шести государств, входящих в блок (члены ОДКБ - это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан). Президенты этих стран, включая Владимира Путина, встретились с кандидатом и выразили ему поддержку.

"Не принял господина Зася лишь премьер Армении Никол Пашинян. Из-за его позиции в альянсе и возникла коллизия с назначением генсека. Ереван, досрочно отозвавший с этой должности своего представителя Юрия Хачатурова в связи c открытым в отношении него на родине уголовным делом, исходил из того, что сменить его и доработать положенный трехлетний срок должен назначенец Армении. С этим не согласились остальные партнеры, в первую очередь Минск, претендующий на данную позицию в соответствии с принципом алфавитной ротации. Но такие решения принимаются консенсусом. Переговоры на разных уровнях ни к чему не привели и не раз провоцировали конфликты, поскольку Никол Пашинян стоял на своем. На закрытых встречах лидеров стран ОДКБ страсти порой накалялись до того, что, по информации "Ъ", один из президентов в какой- то момент в сердцах бросил армянскому премьеру, что генсека назначат без оглядки на Ереван", - пишет "Ъ".

Неделю назад эта тема снова стала активно обсуждаться. Комментируя ситуацию вокруг генсека ОДКБ, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сказал: Минск с пониманием отнесся к тому, что у Никола Пашиняна не было возможности принять Станислава Зася в период предвыборной кампании в Армении (в декабре там прошли парламентские выборы). <Но этот период завершен, поэтому ожидаем, что армянская сторона в ближайшее время сообщит о сроках этой встречи>,- добавил он. <Пост генерального секретаря международной военно-политической организации

- это не номер в гостинице, который можно бронировать, даже если нет никакой возможности снова им воспользоваться>,- заявил господин Глаз.

В Ереване, однако, спешить с утверждением белорусского кандидата не намерены. Отвечая на вопрос "Ъ" о том, возможна ли в ближайшем будущем встреча Никола Пашиняна и Станислава Зася, официальный представитель МИД Армении Анна Нагдалян сослалась на заявление пресс-секретаря армянского премьера Владимира Карапетяна, который заявил, что конкретной договоренности о такой встрече нет.

При этом госпожа Нагдалян подчеркнула, что <ОДКБ является важной составляющей системы безопасности Армении>. <Исходя из этого, мы очень серьезно относимся ко всем вопросам, связанным с ОДКБ. И именно поэтому повышение эффективности организации - в первую очередь улучшение правовой базы - является для нас приоритетом>,- заключила пресс-секретарь.

Говоря о правовой базе, которую нужно улучшить, в Ереване имеют в виду правила замены генсека ОДКБ при его досрочном уходе с должности. <Для нас принципиально определиться с правилами игры в случаях досрочного прекращения полномочий генсека. При определении этих правил игры параллельно с их юридическим оформлением возможна проработка вопросов кандидатуры нового генсека на следующие три года>,- пояснил информированный собеседник "Ъ" в армянских госструктурах. По поводу заявления Анатолия Глаза, что ОДКБ не отель, он отметил: <В каждом отеле свои правила. Ранний заезд предполагает дополнительную плату>.