Четверг, 21 Февраля 2019 20:36

АрмИнфо. Грузия заинтересована в укреплении и углублении отношений с дружественной Арменией и готова продолжать эффективное сотрудничество в оборонной сфере. Об этом в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашинянои заявил министр обороны Грузии Леван Изория.

Как соообщает пресс-служба правительства, Изория подчеркнул важность подписания в ходе встречи с министром обороны Армении программы двустороннего сотрудничества в сфере обороны на 2019 год.

В свою очередь, Пашинян подчеркнул важность укрепления и развития братских отношений между Арменией и Грузией в различных сферах. Коснувшись встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахдадзе в январе этого года в Болнисе, премьер отметил, что сегодняшняя дружеская, рабочая атмосфера между странами наилучшим образом будет способствовать расширению сотрудничества, подняв его на новый уровень. В этом ключе Пашиня придал особую важность частым визитам на высоком уровне между двумя странами и проведению политических консультаций на разных уровнях.

Согласно источнику, собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-грузинского сотрудничества в сфере обороны, подтвердив готовность укреплять текущее партнерство и реализовывать новые инициативы.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и обеспечения стабильности, мирного урегулирования конфликтов, придав в этом ключе особую значимость совместным усилиям в этом направлении. Пашинян подчеркнул важность двусторонней сбалансированной позиции в разрешении региональных конфликтов, а Грузия, как отметил Изория, придает особое значение установлению добрососедских отношений в регионе и поддерживает усилия по их мирному урегулированию.