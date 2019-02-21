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АрмИнфо.Директор Службы национальной службы безопасности Артур Ванецян заверяет, что у него нет никаких личных проблем с семьей второго президента РА Роберта Кочаряна. Об этом заявил Ванецян 21-го февраля журналистам.
"Прошу не концентрироваться на семье Кочарянов, поскольку у меня нет никаких личных проблем с ней. Лично мне они не сделали ничего такого, чтобы возникли какие-то проблемы с этой семьей. Роберт Кочарян был вторым президентом Армении, за время его деятельности, конечно, было также много положительных результатов, был президентом Арцаха, и я как офицер, как сотрудник СНБ, который служил и в годы его президентства, не могу иметь каких-то личных и иных проблем с этой семьей", - указал Ванецян. По его словам, возбужденные уголовные дела являются результатом объемной оперативной и следственной работы, выявлены обстоятельства, обобщение которых привело к тому, что налицо состав преступления и возбуждено уголовное дело. "Просьба не персонифицировать вопрос, поскольку нет какой-либо личной вендетты. В СНБ расследуется лишь одно дело, связанное с Кочарянами", - подчеркнул он.
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|Туркменистан ориентирован на диверсификацию нефтегазового сектора
|Араик Арутюнян: Oтставкa ректора ЕГУ - необходимость
|Глава СНБ Армении не исключил, что снова будет допрошен по уголовному делу в рамках известной "прослушки"
|СНБ: Уголовное дело в отношении экс-главы армянской таможни все еще на этапе предварительного следствия
|Директор общеобразовательной школы Зорашена обвиняется в присвоении 16 млн драм
|Глава СНБ Армении считает, что угрозы в отношении его самого и премьер-министра не прекратятся
|В ОБСЕ надеются увидеть прогресс в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахского конфликта
|СНБ Армении нe скована личностями при проведении соответствующих проверок
|АНК призывает всех граждан Армении принять участие в шествии, которое намерен провести премьер-министр Пашинян 1 марта
|Артур Ванецян: Презумпция невиновности в отношении Седрака Кочаряна не была нарушена
|В Армении судьи будут включены в программу социального пакета
|Директор СНБ Армении знает местонахождение объявленного в розыск Левона Саргсяна
|Арарат Мирзоян и Шомби Шарп обсудили песрспективы сотрудничества
|Турция проводит масштабные военные учения на границе с Арменией
|Прогноз: Содержательные переговоры могут возобновиться лишь после согласования Ереваном и Баку взаимоприемлемой формулы участия в них арцахцев
|В Армии обороны Арцаха не подтвердили информацию МО Азербайджана об уничтожении армянского беспилотника
|Вопросами поставок продовольствия для нужд вооруженных сил Армении будут заниматься частные компании
|Прогноз: Участие европейских военных в формировании зоны безопасности в Сирии маловероятно
|Вскоре станет известна судьба $30 млн., принадлежащих Александру Саргсяну, на которые еще 9 июля 2018 года был наложен арест
|В СНБ Армении выявили очередной случай злоупотребления должностным лицом своих полномочий
|Министерство охраны природы Армении ведет переговоры с Европейским Союзом на предмет привлечения гранта в 5 млн евро на решение проблем хвостохранилищ
|Европейский Союз предоставит Армении грант в 31,2 млн евро на реализацию программы "ЕС - Армении. Территориальное развитие"
|Сроки ввоза в Армению праворульных автомобилей вновь продлены - до 1 мая 2019 года.
|Следственный комитет Армении получит из Резервного фонда правительства $396 тыс на проведение исследований в районе месторождения "Амулсар"
|Спецпредставитель Путина и посол Армении обсудили гуманитарные аспекты сирийского кризиса
|Российские летчики в горах Армении отрабатывают навыки взаимодействия в условиях высокогорья
|Минских посредников в Ереване интересовали детали встречи Алиев-Пашинян в Давосе
|В Армении штрафы и пенни, наложенные на водителей такси и большегрузных автомобилей за несвоевременное погашение прежних штрафов, будут амнистрированы
|Армения и ОАЭ наметили новые направления для сотрудничества
|Минские посредники обсудили с президентом Азербайджана карабахский конфликт
|С 9 по 17 марта в Ереване пройдет международный саммит Европейского молодежного парламента
|Тоноян: Армения и Грузия верят в идею более процветающего и безопасного Южного Кавказа
|Экс-советник президента Арцаха объяснил причины своей отставки
|Петр Свитальский: ЕС готов продолжать оказывать поддержку Армении в вопросе построения современного и открытого общества
|Арман Егоян и посол Нидерландов в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Совет Европы высоко оценил уровень сотрудничества с омбудсменом Армении
|Араик Арутюнян: Арам Симонян заявил, что если против него будет заведено уголовное дело, ЕГУ должен его защитить
|Туркменистан – в числе лидеров по росту ВВП
|Никол Пашинян намерен провести шествие, приуроченное к событиям 1 марта 2008 года
|Бако Саакян подписал указ об освобождении Араика Арутюняна от должности советника президента Республики Арцах
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
|Главы МИД Китая и Ирана на переговорах в Пекине высказались за сохранение сделки по атому
|Россия - за улучшение отношений с Европой
|Президент Трамп подписал указ о создании Космических войск США
|Во Франции прошли акции протеста против антисемитизма
|Никол Пашинян принял сына всемирно известного шансонье Шарля Азнавура, соучредителя фонда "Азнавур" Николя Азнавура
|Никол Пашинян направил послание по случаю годовщины Карабахского движения
|Тигран Авинян и Григорий Мартиросян обсудили перспективы осуществления совместных программ
|Никол Пашинян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|Компания ACBA Leasing признана EBRD "Лучшим партнером в зеленом финансировании сферы возобновляемой энергетики"
|Посол России в Армении и глава фракции "Мой шаг" обсудили перспективы углубления межпарламентского сотрудничества
|Полиция Армении выявила ряд нарушений и злоупотреблений в Ереванском государственном университете
|Ален Симонян: Объявлен конкурс на лучший текст для нового гимна Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го февраля
|Лилит Макунц: На следующей неделе мы планируем пригласить начальника полиции Армении на встречу с членами фракции "Мой шаг"
|В Минобороны Армении начали сбор данных армян, участвовавших в ВОВ
|Эрдоган напомнил о терпимом отношении к армянам, живущим в Турции
|Никол Пашинян: Нашей концепцией в вопросе защиты прав человека является обеспечение равных возможностей для всех жителей Армении
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