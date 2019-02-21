Четверг, 21 Февраля 2019 19:42

АрмИнфо.Директор Службы национальной службы безопасности Артур Ванецян заверяет, что у него нет никаких личных проблем с семьей второго президента РА Роберта Кочаряна. Об этом заявил Ванецян 21-го февраля журналистам.

"Прошу не концентрироваться на семье Кочарянов, поскольку у меня нет никаких личных проблем с ней. Лично мне они не сделали ничего такого, чтобы возникли какие-то проблемы с этой семьей. Роберт Кочарян был вторым президентом Армении, за время его деятельности, конечно, было также много положительных результатов, был президентом Арцаха, и я как офицер, как сотрудник СНБ, который служил и в годы его президентства, не могу иметь каких-то личных и иных проблем с этой семьей", - указал Ванецян. По его словам, возбужденные уголовные дела являются результатом объемной оперативной и следственной работы, выявлены обстоятельства, обобщение которых привело к тому, что налицо состав преступления и возбуждено уголовное дело. "Просьба не персонифицировать вопрос, поскольку нет какой-либо личной вендетты. В СНБ расследуется лишь одно дело, связанное с Кочарянами", - подчеркнул он.