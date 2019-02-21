Четверг, 21 Февраля 2019 18:43

АрмИнфо.Глава государства сделал заявление в четверг, 21 февраля. Его текст приводит пресс-служба Акорды.

Уважаемые казахстанцы!

Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны. Социально-экономическая ситуация в предыдущие годы была стабильной. Это – безусловно, положительный момент. Но этого недостаточно для нынешнего времени.

Инициированные мною Третья модернизация и «План нации – 100 конкретных шагов» были направлены на ускоренное проведение структурных реформ.

Полная реализация Пяти институциональных реформ должна была привести к кардинальному увеличению доли МСБ и снижению доли госсектора в экономике, «расчистке» банков, повышению доверия к судам и правоохранительной системе.

По многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений Правительства, положительные изменения, так и не достигнуты.

Рост ВВП в основном достигается за счет сырьевых ресурсов.

Но Правительству совместно с НацБанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики.

Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет.

Недостаточно создается продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не стал драйвером роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров.

Я неоднократно поручал, чтобы доходы и качество жизни населения стали основным приоритетом каждого члена Правительства и каждого акима.

Два года назад мы провели конституционную реформу, и Правительство вместе с акимами получили все необходимые полномочия и независимость, чтобы решать социально-экономические вопросы и отвечать за это.

Приняты все необходимые государственные программы, в том числе, индустриальная, социальная, развития инфраструктуры, здравоохранения и образования. Выделены необходимые ресурсы для их осуществления.

Однако системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет.

В результате формального подхода исполнительных органов часть социально-уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью.

На все это накладывается неумение работать с населением со стороны членов Правительства, министров, акимов, выслушивать проблемы людей, разъяснять проводимую работу и политику.

В этих условиях я, как Президент и Гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение.

Считаю, что Правительство должно уйти в отставку.

Новое руководство Правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач.

На ближайшем съезде партии «Нұр Отан» я предложу ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей, на что будут выделены немалые средства из бюджета и Национального фонда.

Эти средства будут направлены на решение следующих задач.

1. Усиление социальной поддержки малообеспеченных граждан.

2. Расширение возможностей для улучшения жилищных условий социально-уязвимых слоёв населения.

3. Серьезное изменение политики развития регионов.

На это должна быть направлена работа Правительства, акимов всех уровней.

Средства, которые имеются у Правительства и на местах тратятся не по назначению. За всем этим будет установлен контроль. Подробнее по всем направлениям будет сказано на съезде партии «Нұр Отан».