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 Четверг, 21 Февраля 2019 18:35

Туркменистан ориентирован на диверсификацию нефтегазового сектора

Туркменистан ориентирован на диверсификацию нефтегазового сектора

АрмИнфо. Благодаря выгодному геополитическому и экономическому положению, богатейшим залежам углеводородов, активно проводимой политике индустриализации страны, диверсификации экспортных маршрутов энергопоставок, Туркменистан за последние годы упрочил свои позиции в сфере ТЭК на международной арене. 

Как передает Государственное информационное агентство Туркменистана, страна, наряду с сохранением установившихся традиционных связей в этой стратегической сфере, значительно расширила географию прямого энергодиалога с зарубежными партнёрами, наладил тесные контакты с ведущими нефтегазовыми компаниями, авторитетными финансовыми структурами.

Общепризнанный, в том числе международными экспертами, факт наличия в недрах туркменской земли колоссальных запасов «голубого топлива» позволяет нашей стране гарантированно обеспечивать по любым направлениям долгосрочные поставки природного газа, спрос на который на мировых рынках чрезвычайно высок.

Реализованные в последние годы масштабные инвестиционные проекты, в частности, строительство новых газопроводов в Китай и Иран, а также осуществляемая прокладка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, могут рассматриваться как вклад нашего государства в развитие международного энергетического сотрудничества. Это, в свою очередь, оказывает позитивное влияние на общую ситуацию и развитие в Центрально-Азиатском регионе.

В распространённом в начале октября прошлого года пресс-релизе Международного валютного фонда (МВФ) по итогам проведения оценки развития макроэкономической и финансовой ситуации в Туркменистане сказано, что повышение цен на нефтепродукты на мировом рынке оказало позитивное влияние на экономику страны, её внешнеторговый оборот и выполнение главного финансового плана – Государственного бюджета. По мнению экспертов, в перспективе поддержку экономическому росту Туркменистана будет оказывать повышение объёмов экспорта природного газа, нефтехимической и других видов продукции.

23 февраля в Серхетабатском этрапе Марыйского велаята и в афганском городе Герат состоялись торжества по случаю старта нового этапа строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), закладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), а также ввода в эксплуатацию железной дороги Серхетабат-Тургунди. В церемониях приняли участие Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и прибывшие в нашу страну Президент Исламской Республики Афганистан, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан и государственный министр иностранных дел Республики Индия.

Проект ТАПИ – очередной действенный шаг в реализации энергетической стратегии Туркменистана, ключевыми аспектами которой являются комплексная модернизация национального ТЭК, наращивание его потенциала с расчётом на перспективу, создание диверсифицированной системы транспортировки энергоносителей на мировые рынки при обеспечении баланса интересов производителей, транзитёров и потребителей.

На достижение поставленных целей направлены конструктивные инициативы Президента Туркменистана, об актуальности и востребованности которых красноречиво свидетельствует факт единодушного принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций соответствующих Резолюций.

После полной сдачи в эксплуатацию энергомагистрали ТАПИ протяжённостью 1840 километров появится возможность ежегодно осуществлять поставки 33 миллиардов кубометров туркменского природного газа, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на церемонии закладки афганского участка газовой магистрали. В свою очередь, это будет содействовать устойчивому развитию, социально-экономическому прогрессу стран региона, а также энергетической обеспеченности, подчеркнул лидер нации.

В рамках торжества были подписаны Межправительственное соглашение о линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан между Правительством Туркменистана, Правительством Исламской Республики Афганистан и Правительством Исламской Республики Пакистан, Генеральные условия Соглашения с Правительством принимающего государства по проекту газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия и др.

Напомним, что 15 января, в целях повышения эффективности осуществления проектов газопровода ТАПИ, транспортных коридоров и энергомостов по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан, координации соответствующих работ, глава Туркменского государства подписал Постановление о создании Рабочей комиссии по координации реализации вышеуказанных проектов.

На заседании Кабинета Министров, состоявшемся 19 января, прозвучала информация о том, что в соответствии с договорённостями, достигнутыми в ходе официального визита Президента Гурбангулы Бердымухамедова в Королевство Саудовская Аравия в мае 2016 года, Саудовский фонд развития выделил значительные финансовые средства на строительство газопровода ТАПИ. Это событие стало свидетельством большого интереса к реализации данного проекта зарубежными инвесторами, которые высоко оценивают его актуальность и потенциал, прибыльность и окупаемость.

Как отметил глава государства, Туркменистан и Саудовская Аравия входят в число государств мира, обладающих колоссальными запасами природных ресурсов, что создаёт благоприятные условия для расширения межгосударственного сотрудничества как в сфере ТЭК, так и в других отраслях. Строительство газопровода ТАПИ, по которому будут осуществляться долгосрочные поставки природного газа в крупнейшие страны Юго-Восточной Азии, придаст мощный импульс экономическому развитию региона, будет содействовать решению вопросов социального и гуманитарного характера, укреплению мира и стабильности.

На прошедшем 8 марта 2018 года заседании Совета Безопасности ООН была принята Резолюция о продлении мандата Миссии ООН по содействию Афганистану, направленная на поддержку проектов в области развития этой страны, включая меры по содействию региональному сообщению, торговле и транзиту. В документе особо отмечается значимость выдвинутых Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым инициатив по международным проектам в области транспорта и энергетики, в частности, строительства газопровода ТАПИ, железной дороги Керки-Имамназар-Акина, международного транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция («Лазуритового коридора»).

Совбез ООН официально призвал все страны-члены Сообщества Наций поддерживать данные проекты и содействовать их эффективной реализации. Таким образом, активная позиция Туркменистана в деле развития регионального и межрегионального взаимодействия получила твёрдую поддержку со стороны ООН. Данный факт даёт основания утверждать, что и в будущем инициированные туркменским лидером масштабные долгосрочные проекты будет иметь международную поддержку.

18 июля в штаб-квартире ПРООН в Нью-Йорке прошла презентация «Газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия: новый энергетический Великий Шёлковый путь для обеспечения доступа к надёжной, устойчивой и современной энергии для всех». Организаторами мероприятия выступили Постоянное Представительство Туркменистана при Организации Объединённых Наций совместно с Постоянными Представительствами Исламской Республики Афганистан, Исламской Республики Пакистан и Республики Индия.

В ходе презентации особо подчёркивалась важность газопровода ТАПИ для социально-экономического развития не только стран-участниц проекта, но и региона в целом, обеспечения его энергетической безопасности. Собравшиеся приветствовали эффективные шаги, предпринимаемые Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым по продвижению ТАПИ в качестве нового энергетического Великого Шёлкового пути современности для обеспечения доступа для всех к востребованной энергии.

18 октября в Ашхабаде состоялось шестое заседание Межправительственной туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где были озвучены конкретные предложения по расширению партнёрства в топливно-энергетическом секторе, в частности, по увеличению инвестиций в проект строительства газопровода ТАПИ.

Говоря о значении наращивания взаимодействия по данному направлению, собравшиеся, в числе которых глава делегации – министр торговли и инвестиций Королевства Саудовская Аравия Маджид бин Абдулла Аль Касаби, констатировали наличие огромного потенциала для достижения поставленных задач.

В октябре Азиатский банк развития выразил готовность инвестировать капиталы в транспортно-коммуникационную, энергетическую, нефтегазовую отрасли, а также в частный сектор Туркменистана. Предложенный банком рабочий план предусматривает инвестиции в туркменскую экономику в 2019-2021 годах в размере около одного миллиарда долларов США. При этом ожидается, что в ходе реализации проектов этот объём может значительно вырасти.

Являясь одним из основных партнёров в проекте ТАПИ, АБР заложил это направление в свой рабочий план по инвестициям на 2019-2021 годы. Вместе с тем, со стороны АБР ведётся работа по финансированию строительства линии электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан, сооружения кольцевой энергосистемы, которая создаст возможность поддержания высокого уровня энергообеспечения в нашей стране, других важных инфраструктурных проектов в транспортно-коммуникационной сфере.

14 ноября Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял главу Азиатского банка развития Такехико Накао. Как отмечалось в ходе встречи, высоко оценивая и полностью поддерживая дальновидную стратегию нашей страны в вопросе укрепления мира и стабильности в регионе, его поступательному прогрессу, Азиатский банк развития выражает готовность оказывать всемерное содействие практической реализации выдвигаемых туркменским лидером предложений, в том числе нацеленных на социально-экономическое возрождение Афганистана и его вовлечение с современную систему региональных мирохозяйственных связей.

15 ноября в Ашхабаде состоялась 17-я Министерская конференция Программы Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС). Как подчёркивали участники представительного форума, большое значение для стран-членов ЦАРЭС имеет строительство газопровода ТАПИ, который, значительно увеличив экспортные возможности Туркменистана, будет способствовать укреплению энергетической безопасности и экономической стабильности государств региона и станет мощной основой для достижения Целей устойчивого развития.

На состоявшемся 10 декабря видеоселекторном совещании прозвучала информация о результатах международного тендера, объявленного акционерной компанией «TАPI Pipeline Company Limited» на оказание услуг по консультированию и подготовке стратегии страхования проекта строительства газопровода ТАПИ, проходящего по территории Афганистана и Пакистана, а также для разработки страховой программы, проведения переговоров с крупными страховыми организациями мира, заключения контрактов. В тендерную комиссию поступили оптимальные технико-коммерческие предложения, в частности, от компании «Willis Towers Watson» (Великобритания).

2018 год вошел в историю большим количеством архитектурных премьер, в том числе в нефтегазовом секторе Туркменистана. Крупнейшие в регионе промышленные объекты были сданы в эксплуатацию в различных уголках страны, заложив основу для дальнейшего процветания Родины.

Так, 21 июля в Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов состоялась церемония ввода в строй предприятия по производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой плёнки (БОПП) мощностью 21 тысяча тонн плёнок различного типа в год. Общая стоимость проекта – около 31 миллиона 700 тысяч евро.

В качестве сырья используется производимый ТКНПЗ полипропилен марки TPP 382 BF, который обладает превосходным диэлектрическим свойством, высокой прозрачностью и прочностью, устойчивостью в процессе переработки. По своим параметрам и эксплуатационным характеристикам данный полимер соответствует международным стандартам, в том числе установленным для пищевых продуктов и медикаментов.

17 октября Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии открытия полимерного завода в посёлке Киянлы – крупнейшего в регионе газохимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена.

На заводе освоен выпуск новой для Туркменистана продукции – полиэтилена высокой плотности, получаемого реакцией полимеризации этилена при низком давлении. Здесь применяется технология Innovene™S, которая входит в тройку наиболее распространённых в мировой нефте- и газохимической промышленности. Лицензия предоставлена «INEOS Technologies» (Великобритания) – одной из крупнейших международных корпораций, в состав которой входят химические предприятия, приобретённые у таких гигантов, как «BP», «ICI» и «BASF».

Производственные мощности нового комплекса рассчитаны на переработку 5 миллиардов кубометров природного газа в год. Высокотехнологичное оборудование, которым оснащено предприятие, позволяет производить ежегодно 386 тысяч тонн высококачественного полиэтилена и 81 тысячу тонн полипропилена. После извлечения из состава природного газа этана и пропана, используемых для производства данной продукции, оставшиеся 4,5 миллиарда кубометров чистого газа в качестве топлива отправляются в газопроводную систему.

Крупный инвестиционный проект стоимостью свыше 3 миллиардов 400 миллионов долларов США реализован Государственным концерном «Türkmengaz» совместно с компаниями «LG International» и «Hyundai Engineering» (Республика Корея), а также «TOYO Engineering Corporation» (Япония). Трёхсторонний контракт был подписан в рамках состоявшегося в 2013 году официального визита Президента Гурбангулы Бердымухамедова в Японию.

Объект, строительство которого было предусмотрено Программой развития нефтегазовой промышленности на период до 2030 года, стал убедительным свидетельством превращения независимого нейтрального Туркменистана в индустриально развитое государство, в страну, производящую готовую продукцию, а также той масштабной работы, которая проводится в области использования природных ресурсов в интересах народа, подчеркнул Президент, выступая на церемонии открытии газохимического комплекса.

Сделав ставку на более глубокую и комплексную переработку природного газа, Туркменистан не только укрепит свои позиции на мировом энергетическом рынке как крупнейший поставщик энергоносителей, но и качественно изменит характер своего присутствия на нём за счёт диверсификации товарной структуры энергоэкспорта, активного развития новых форм международного энергетического бизнеса.

24 октября на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов была сдана в эксплуатацию новая автоматизированная железнодорожная эстакада Кенарского предприятия по хранению и отгрузке нефтепродуктов. Ввод в строй данного объекта призван способствовать значительному увеличению пропускной способности нефтяного терминала ТКНПЗ, повышению надёжности транспортировки продукции, выпускаемой крупнейшим нефтехимическим предприятием региона, отечественным и зарубежным потребителям.

Новая железнодорожная эстакада даёт возможность загружать в цистерны и отправлять по железной дороге 3 миллиона 850 тысяч тонн нефтепродуктов в год, в том числе 1 миллион 800 тысяч тонн автомобильного бензина. Отвечающий международным стандартам комплекс оснащён современным технологическим оборудованием, контрольно-измерительными приборами, соответствующими программно-техническими средствами, обеспечивающими автоматизированное управление процессом отгрузки нефтепродуктов, получение оперативной информации о работе агрегатов, контроль и точный учёт данных, их обработку, а также автоматическими системами противоаварийной и противопожарной защиты.

Наряду с увеличением добычи нефти и газа, укреплением сырьевой базы отрасли, созданием многовариантной системы транспортировки туркменских энергоносителей на мировые рынки, большое внимание уделяется техническому и технологическому переоснащению предприятий энергетического сектора, строительству крупных промышленных объектов, специализирующихся на переработке углеводородного сырья, в том числе относящихся к нефтехимии, газохимической и химической отраслям, электроэнергетике.

Так, в Ахалском велаяте, в Овадандепе, возводится первый в мире завод по промышленному производству бензина из природного газа. Оснащённое новейшим оборудованием предприятие будет ежегодно перерабатывать 1 миллиард 785 миллионов кубометров природного газа и выпускать 600 тысяч тонн бензина марки А-92, соответствующего самым высоким экологическим требованиям по стандарту Euro-5, а также 12 тысяч тонн очищенного дизельного топлива и 115 тысяч тонн сжиженного газа.

Среди наиболее приоритетных векторов дальнейшего развития нефтегазовой промышленности Туркменистана – создание крупных производств по выпуску полимеров, являющихся основным компонентом для выработки сотен видов продукции, используемой в промышленности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, а также широкого спектра бытовых товаров.

В середине ноября 2018 года делегация нашей страны совершила рабочий визит в Японию, в рамках которого были определены перспективные направления сотрудничества. Специализирующиеся в нефтегазовой отрасли компании выразили большую заинтересованность в присутствии на туркменском рынке, зарекомендовавшем себя в качестве надёжного партнёра, где созданы все возможности для продуктивной работы.

Прозвучали предложения о строительстве в Овадандепе ещё одного завода по производству синтетического бензина путём переработки природного газа и реализации второго этапа полимерного предприятия в Киянлы.

В марте были озвучены планы по модернизации ряда объектов Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов. В частности, здесь будет построена установка замедленного коксования (УЗК). Победитель тендера на завершение строительства установки – консорциум компаний «WTL FZE» (OAE) и «Westport Trading Europe Limited» (США).

Фактически новая установка, лицензиаром и проектантом которой является ведущая в отрасли компания «Foster Wheeler», представляет собой комплекс, состоящий из двух установок – замедленного коксования и деасфальтизации гудрона. Их основная задача – переработка тяжёлых остатков гудрона и мазута.

Установка замедленного коксования является одной из важнейших технологических установок для нефтеперерабатывающего завода. Её проектная мощность – 900 тысяч тонн продукции в год. Помимо суммарного нефтяного кокса, она вырабатывает и сжиженный нефтяной газ, который после дополнительной очистки будет поступать на установку для получения товарного сжиженного газа, идущего на экспорт.

Коксовый бензин, выработанный на УЗК, является компонентом для производства бензина А-80, либо может быть направлен в качестве сырья на установку риформинга для получения уже высокооктанового бензина. Лёгкий коксовый газойль также служит сырьём для установки по гидроочистке дизельного топлива, на которой будет производиться автомобильное топливо стандарта Евро-5. А тяжёлый коксовый газойль станет сырьём для действующей на заводе установки каталитического крекинга.

Новая установка будет способна значительно повысить эффективность производства, позволив увеличить на ТКНПЗ глубину переработки нефти на 10-20 процентов и обеспечить выработку светлых нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью. По предложению проектировщиков, при строительстве установки будет применён передовой опыт лидеров в нефтепереработке и производителей оборудования. В частности, предусмотрены автоматические механизмы открытия и закрытия верхних и нижних люков коксовых камер, исключающие ручной труд во время подготовки реакторов к выгрузке кокса.

2018 год запомнился значимыми событиями, которые открыли новые перспективы для диверсификации экспорта туркменских углеводородов, создав прочную основу для дальнейшего укрепления позиций экономики нашей страны и мировой энергетической безопасности.

12 августа Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочий визит в город Актау Республики Казахстан, где принял участие в V Саммите глав прикаспийских государств.

Значимым итогом Саммита стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, создавшей возможности для реализации новых проектов, в том числе в нефтегазовом секторе.

Благодаря принятию этого исторически значимого документа, была создана правовая база для прокладки Транскаспийского газопровода, проект которого предусматривает поставку туркменских энергоносителей на европейский рынок в объёме 30 миллиардов кубометров природного газа ежегодно в течение не менее 30 лет с его передачей на туркменском берегу Каспия.

9 октября Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – руководителя Аппарата Правительства РФ Константина Чуйченко и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Как отмечалось в ходе встречи, в России высоко ценят дружественные отношения с Туркменистаном, придавая большое значение всемерному углублению межгосударственного взаимодействия. В числе актуальных направлений двустороннего партнёрства названа нефтегазовая сфера – стратегическая для обоих государств, являющихся мировыми энергетическими державами и располагающих огромными запасами углеводородных ресурсов.

В данной связи обсуждены различные аспекты реализации действующего межправительственного Соглашения между Российской Федерацией и Туркменистаном о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года, включая вопросы возобновления закупок туркменского газа. Была также подтверждена заинтересованность российского холдинга в осуществлении совместных проектов в области переработки газа, развития газохимии и др.

22 октября на видеоселекторном рабочем совещании прозвучала информация об итогах поездки делегации Туркменистана в Брюссель, где были проведены встречи, в том числе с заместителем председателя Европейской Комиссии по энергетическому союзу Марошем Шефчовичем и с представителями Генерального директората по энергетике Еврокомиссии.

Как сообщалось, в ходе переговоров обсуждались вопросы сотрудничества между Туркменистаном и ЕС в энергетической сфере, модернизации правовой базы партнёрства, реализации проекта строительства Транскаспийского газопровода. Были затронуты темы дальнейшего усовершенствования принципов деятельности Каспийской корпорации развития (CDC), продолжения переговоров рабочей группы по осуществлению данного энергетического проекта, в том числе вопросы экономического, экологического и коммерческого характера.

Со стороны ЕС был проявлен большой интерес к строительству Транскаспийского газопровода и поставкам туркменского природного газа на европейский рынок. Участники переговоров со стороны Евросоюза выразили готовность содействовать привлечению инвестиций в реализацию этого важнейшего проекта, который, как отмечает Президент Гурбангулы Бердымухамедов, отвечает не только национальным задачам, но и призван укрепить энергобезопасность континента.

О возрастающем интересе к развитию партнёрства с предприятиями отечественного нефтегазового комплекса со стороны представителей мирового бизнес-сообщества свидетельствуют уже ставшие традиционными ежегодно проводимые в нашей стране отраслевые выставки и конференции.

В мае минувшего года в Национальной туристической зоне «Аваза» состоялся IX Международный газовый конгресс Туркменистана, участниками которого стали около 400 делегатов из более 30 стран, в том числе представители Европейского Союза, США, ОАЭ, Японии, Китая, Республики Корея, Турции, Индии, Афганистана, Пакистана, СНГ и других государств.

В ходе форума были рассмотрены актуальные вопросы развития глобального рынка энергоресурсов, энергетической безопасности и роли Туркменистана как важнейшего поставщика газа на мировые рынки.

В рамках мероприятия состоялись деловые встречи зарубежных бизнесменов с руководителями нефтегазовых ведомств и концернов нашей страны. Представители иностранных компаний высказали многочисленные инвестиционные предложения, предусматривающие использование новейших технологий, научных разработок и передового опыта в различных сферах нефтегазовой промышленности.

В ноябре в Ашхабаде состоялась XXIII Международная выставка и конференция «Нефть и газ Туркменистана-2018», представительный состав участников которой стал очередным свидетельством всевозрастающего интереса деловых кругов планеты к достижениям нашей страны, что обусловлено её колоссальным углеводородным потенциалом, открытой энергетической политикой, конструктивными международными инициативами Президента Гурбангулы Бердымухамедова, нацеленными на обеспечение глобальной энергобезопасности и единодушно поддержанными мировым сообществом.

Ашхабадский форум обрёл за годы проведения общепризнанный статус ведущей отраслевой дискуссионной площадки, где руководителям отечественных госструктур и иностранных компаний, зарубежным экспертам предоставлена возможность обсудить актуальные вопросы современной энергетики, спрогнозировать развитие мирового топливно-энергетического комплекса в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Как отмечалось в ходе конференции, в последние десятилетия значение природного газа, как наиболее экологически чистого источника энергии, становится всё более весомым. В данном контексте участники форума акцентировали внимание на развитии в Туркменистане газоперерабатывающих производств, нацеленных на производство высококачественной экспортоориентированной продукции.

В ближайшее время в нашей стране планируется реализация нескольких проектов, которые направлены на расширение производства газохимической продукции, в том числе линейного полиэтилена низкой плотности, полипропилена, поливинилацетата, поливинилхлорида, метанола, жидкого хлора, сульфата натрия и др.

Как подчёркивали участники форума, перспективные месторождения на территории Туркменистана открывают большие возможности для инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества, а представители ведущих международных компаний выразили готовность предоставить передовые, высокоэффективные технологии в области разведки и разработки труднодоступных месторождений на суше и в секторе Каспийского моря.

В ноябре делегация нашей страны приняла участие в Международной нефтегазовой выставке и конференции ADIPEC-2018, прошедших в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). В рамках форума были организованы двусторонние встречи, в ходе которых состоялся обмен мнениями по основным аспектам энергетической политики Туркменистана, достигнутым рубежам в этой сфере, работе по реализации проекта газопровода ТАПИ.

Как показывают итоги 2018 года, Туркменистан ориентирован на диверсификацию нефтегазового сектора, расширение его инфраструктуры за счёт создания новых современных производств. В этом аспекте для нашей страны приоритетом является переработка природного газа и выпуск новых видов продукции.

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