Четверг, 21 Февраля 2019 18:28

АрмИнфо. Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян обвинил ректора Ереванского государственного университета (ЕГУ) Арама Симоняна во лжи и манипуляциях с целью политизации уголовных дел, возбужденных по части его руководства в вузе. Об этом Арутюнян заявил 21 февраля в беседе с журналистами.

По словам министра, ректор ЕГУ откровенно лжет, когда говорит, что перед ним поставили условие - 100-летие не будет отмечаться, поскольку он ректор. "Подобная поспешность и паника связаны с тем, что накануне он узнал о том, что, по сути, на следующий день будут возбуждены уголовные дела", - сказал министр.

Как отметил Арутюнян, накануне он получил поручение от премьер-министра отмечать 100-летие ЕГУ с большим размахом. "А комиссия для организации мероприятий по случаю 100-летия ЕГУ не была сформирована, поскольку я параллельно возглавлял также юбилейные комиссии по организации мероприятий к 150-летию Туманяна и Комитаса", - пояснил он.

На вопрос журналистов, тем не менее, был ли с его стороны призыв подать в отставку, Араик Арутюнян отметил: "Это результат долгого разговора, который длился примерно 1,5 часа, и также как разговор с известным священнослужителем, он завершился рукопожатием и пожеланием успехов друг другу. Я считаю, что господин ректор обращается здесь к довольно очевидным манипуляциям, чтобы каким-либо образом политизировать уголовные дела, связанные с годами его руководства.

Вузы деполитизированы и какого-либо политического давления не может быть". Как указал Арутюнян, руководитель аппарата министерства образования и науки, начальники управлений являются членами Республиканской партии, и в МОН не видят проблем в связи с этим. Тем не менее, как отметил глава МОН, имя Арама Симоняна дискредитирует ВУЗ, поскольку ассоциируется с негативными явлениями в образовательном учреждении. Отвечая на вопрос, в конце концов, видит ли он необходимость в отставке ректора ЕГУ Арама Симоняна, министр ответил: "Да, вижу, также как преподаватель ЕГУ и выпускник ЕГУ".

Отметим, что Полиция Армении выявила ряд нарушений и злоупотреблений в Ереванском государственном университете. Согласно сообщению Полиции, 18 сотрудников ЕГУ в 2015 - 2018гг. в разные месяцы фактически не посещали место работы, находясь за пределами Армении.

Однако их отсутствие не было зафиксировано в официальных документах. В результате отсутствующим сотрудникам по линии зарплат были выписаны 18 млн. драмов. Кроме того, по данным Полиции, при заключении сделки с одной из строительных компаний один из руководителей ВУЗа потребовал и получил взятку в виде имущества на сумму в $10 тыс. По данным следствия, глава данной строительной компании частично отремонтировал квартиру и дачу этого должностного лица, установил там отопительную систему. Взамен компания заключила с ЕГУ договор на проведение строительных работ на сумму 400.000.000 драмов. Меж тем, ректор вуза Арам Симонян выступил с заявлением, опровергающим сообщение Полиции. По его словам, никаких злоупотреблений в ВУЗе не было, и никто из сотрудников не был допрошен по этим фактам. <Все этом шоу>, - заявил он.