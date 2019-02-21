Четверг, 21 Февраля 2019 18:25

АрмИнфо. Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян не исключил, что снова будет допрошен по уголовному делу в рамках известной "прослушки". Об этом он заявил журналистам 21-го февраля.

По его словам, в связи с обнародованием в сети записи его телефонного разговора с главой Специальной следственной службы он уже был допрошен. Тем не менее, как считает Ванецян, не исключается, что его пригласят на допрос еще раз. "Судя по моему оперативному опыту, возможно, потребуется еще один допрос. Я к этому готов.", - сказал Ванецян. Как указал глава СНБ, с ним проводились следственные действия, в частности, были изъяты все данные с телефона.

При этом он не исключил, что будут новые "вбросы" в сеть и новые прослушки. На вопрос, прослушивает ли сама СНБ телефонные разговоры СМИ, Артур Ванецян заявил: "Мы вообще не прослушиваем журналистов". Напомним, что 5-го декабря в сети появилась очередная "прослушка". Первая была широко распространена в сети Интернет 11-го сентября. На этот раз, помимо фигурировавших в прошлой записи глав СНБ и ССС Артура Ванецяна и Сасуна Хачатряна, имеется запись с участием и.о. премьер-министра - запись Никола Пашиняна и Артура Ванецяна. Беседа ведется вокруг Юрия Хачатурова и Роберта Кочаряна. Согласно "прослушке", Ванецян звонит Пашиняну и докладывает ему о том, что глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян хочет арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках дела 1 марта 2008 года. При этом он выражает обеспокоенность в связи с тем, что на сей счет могут возникнуть проблемы с "русскими". "Прослушивание телефонных бесед высокопоставленных должностных лиц Армении делается по одной простой причине - коррупционная система чувствует, что кольцо вокруг нее сжимается", - заявил в ходе прямого эфира в Facebook и.о. главы правительства Армении Никол Пашинян.