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|В ОБСЕ надеются увидеть прогресс в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахского конфликта
|СНБ Армении нe скована личностями при проведении соответствующих проверок
|АНК призывает всех граждан Армении принять участие в шествии, которое намерен провести премьер-министр Пашинян 1 марта
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|В Армии обороны Арцаха не подтвердили информацию МО Азербайджана об уничтожении армянского беспилотника
|Вопросами поставок продовольствия для нужд вооруженных сил Армении будут заниматься частные компании
|Прогноз: Участие европейских военных в формировании зоны безопасности в Сирии маловероятно
|Вскоре станет известна судьба $30 млн., принадлежащих Александру Саргсяну, на которые еще 9 июля 2018 года был наложен арест
|В СНБ Армении выявили очередной случай злоупотребления должностным лицом своих полномочий
|Министерство охраны природы Армении ведет переговоры с Европейским Союзом на предмет привлечения гранта в 5 млн евро на решение проблем хвостохранилищ
|Европейский Союз предоставит Армении грант в 31,2 млн евро на реализацию программы "ЕС - Армении. Территориальное развитие"
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АрмИнфо. Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян не исключил, что снова будет допрошен по уголовному делу в рамках известной "прослушки". Об этом он заявил журналистам 21-го февраля.
По его словам, в связи с обнародованием в сети записи его телефонного разговора с главой Специальной следственной службы он уже был допрошен. Тем не менее, как считает Ванецян, не исключается, что его пригласят на допрос еще раз. "Судя по моему оперативному опыту, возможно, потребуется еще один допрос. Я к этому готов.", - сказал Ванецян. Как указал глава СНБ, с ним проводились следственные действия, в частности, были изъяты все данные с телефона.
При этом он не исключил, что будут новые "вбросы" в сеть и новые прослушки. На вопрос, прослушивает ли сама СНБ телефонные разговоры СМИ, Артур Ванецян заявил: "Мы вообще не прослушиваем журналистов". Напомним, что 5-го декабря в сети появилась очередная "прослушка". Первая была широко распространена в сети Интернет 11-го сентября. На этот раз, помимо фигурировавших в прошлой записи глав СНБ и ССС Артура Ванецяна и Сасуна Хачатряна, имеется запись с участием и.о. премьер-министра - запись Никола Пашиняна и Артура Ванецяна. Беседа ведется вокруг Юрия Хачатурова и Роберта Кочаряна. Согласно "прослушке", Ванецян звонит Пашиняну и докладывает ему о том, что глава Специальной следственной службы Сасун Хачатрян хочет арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках дела 1 марта 2008 года. При этом он выражает обеспокоенность в связи с тем, что на сей счет могут возникнуть проблемы с "русскими". "Прослушивание телефонных бесед высокопоставленных должностных лиц Армении делается по одной простой причине - коррупционная система чувствует, что кольцо вокруг нее сжимается", - заявил в ходе прямого эфира в Facebook и.о. главы правительства Армении Никол Пашинян.
|Грузия готова продолжать эффективное сотрудничество с Арменией в оборонной сфере
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|Туркменистан ориентирован на диверсификацию нефтегазового сектора
|Араик Арутюнян: Oтставкa ректора ЕГУ - необходимость
|Глава СНБ Армении не исключил, что снова будет допрошен по уголовному делу в рамках известной "прослушки"
|СНБ: Уголовное дело в отношении экс-главы армянской таможни все еще на этапе предварительного следствия
|Директор общеобразовательной школы Зорашена обвиняется в присвоении 16 млн драм
|Глава СНБ Армении считает, что угрозы в отношении его самого и премьер-министра не прекратятся
|В ОБСЕ надеются увидеть прогресс в переговорном процессе по мирному урегулированию карабахского конфликта
|СНБ Армении нe скована личностями при проведении соответствующих проверок
|АНК призывает всех граждан Армении принять участие в шествии, которое намерен провести премьер-министр Пашинян 1 марта
|Артур Ванецян: Презумпция невиновности в отношении Седрака Кочаряна не была нарушена
|В Армении судьи будут включены в программу социального пакета
|Директор СНБ Армении знает местонахождение объявленного в розыск Левона Саргсяна
|Арарат Мирзоян и Шомби Шарп обсудили песрспективы сотрудничества
|Турция проводит масштабные военные учения на границе с Арменией
|Прогноз: Содержательные переговоры могут возобновиться лишь после согласования Ереваном и Баку взаимоприемлемой формулы участия в них арцахцев
|В Армии обороны Арцаха не подтвердили информацию МО Азербайджана об уничтожении армянского беспилотника
|Вопросами поставок продовольствия для нужд вооруженных сил Армении будут заниматься частные компании
|Прогноз: Участие европейских военных в формировании зоны безопасности в Сирии маловероятно
|Вскоре станет известна судьба $30 млн., принадлежащих Александру Саргсяну, на которые еще 9 июля 2018 года был наложен арест
|В СНБ Армении выявили очередной случай злоупотребления должностным лицом своих полномочий
|Министерство охраны природы Армении ведет переговоры с Европейским Союзом на предмет привлечения гранта в 5 млн евро на решение проблем хвостохранилищ
|Европейский Союз предоставит Армении грант в 31,2 млн евро на реализацию программы "ЕС - Армении. Территориальное развитие"
|Сроки ввоза в Армению праворульных автомобилей вновь продлены - до 1 мая 2019 года.
|Следственный комитет Армении получит из Резервного фонда правительства $396 тыс на проведение исследований в районе месторождения "Амулсар"
|Спецпредставитель Путина и посол Армении обсудили гуманитарные аспекты сирийского кризиса
|Российские летчики в горах Армении отрабатывают навыки взаимодействия в условиях высокогорья
|Минских посредников в Ереване интересовали детали встречи Алиев-Пашинян в Давосе
|В Армении штрафы и пенни, наложенные на водителей такси и большегрузных автомобилей за несвоевременное погашение прежних штрафов, будут амнистрированы
|Армения и ОАЭ наметили новые направления для сотрудничества
|Минские посредники обсудили с президентом Азербайджана карабахский конфликт
|С 9 по 17 марта в Ереване пройдет международный саммит Европейского молодежного парламента
|Тоноян: Армения и Грузия верят в идею более процветающего и безопасного Южного Кавказа
|Экс-советник президента Арцаха объяснил причины своей отставки
|Петр Свитальский: ЕС готов продолжать оказывать поддержку Армении в вопросе построения современного и открытого общества
|Арман Егоян и посол Нидерландов в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Совет Европы высоко оценил уровень сотрудничества с омбудсменом Армении
|Араик Арутюнян: Арам Симонян заявил, что если против него будет заведено уголовное дело, ЕГУ должен его защитить
|Туркменистан – в числе лидеров по росту ВВП
|Никол Пашинян намерен провести шествие, приуроченное к событиям 1 марта 2008 года
|Бако Саакян подписал указ об освобождении Араика Арутюняна от должности советника президента Республики Арцах
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
|Главы МИД Китая и Ирана на переговорах в Пекине высказались за сохранение сделки по атому
|Россия - за улучшение отношений с Европой
|Президент Трамп подписал указ о создании Космических войск США
|Во Франции прошли акции протеста против антисемитизма
|Никол Пашинян принял сына всемирно известного шансонье Шарля Азнавура, соучредителя фонда "Азнавур" Николя Азнавура
|Никол Пашинян направил послание по случаю годовщины Карабахского движения
|Тигран Авинян и Григорий Мартиросян обсудили перспективы осуществления совместных программ
|Никол Пашинян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|Компания ACBA Leasing признана EBRD "Лучшим партнером в зеленом финансировании сферы возобновляемой энергетики"
|Посол России в Армении и глава фракции "Мой шаг" обсудили перспективы углубления межпарламентского сотрудничества
|Полиция Армении выявила ряд нарушений и злоупотреблений в Ереванском государственном университете
|Ален Симонян: Объявлен конкурс на лучший текст для нового гимна Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21-го февраля
|Лилит Макунц: На следующей неделе мы планируем пригласить начальника полиции Армении на встречу с членами фракции "Мой шаг"
|В Минобороны Армении начали сбор данных армян, участвовавших в ВОВ
|Эрдоган напомнил о терпимом отношении к армянам, живущим в Турции
|Никол Пашинян: Нашей концепцией в вопросе защиты прав человека является обеспечение равных возможностей для всех жителей Армении
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