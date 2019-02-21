Четверг, 21 Февраля 2019 18:24

АрмИнфо.Уголовное дело в отношении экс-главы армянской таможни Армена Аветисяна, обвиняемого в незаконной предпринимательской деятельности и легализации полученных преступным путем сумм в особо крупных размерах (отмывание денег), еще на этапе предварительного следствия. Об этом сообщил журналистам глава Службу национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян 21-го февраля.

Как напомнил Ванецян, еще в ноябре 2018 года сын Армена Аветисяна обратился к правительство, заявив о готовности передать государству гостиничный комплекс "Golden Palace" в Цахкадзоре. В настоящее время Артур Ванецян не проинформирован завершился ли процесс передачи государству данного имущества, но, по его словам, уголовное дело идет естественным ходом. При этом глава СНБ, сославшись на соответствующую статью Уголовного кодекса РА, отметил, что при определенных условиях в случае восстановления ущерба, нанесенного государству, уголовное дело может быть прекращено. Напомним, 28-го ноября и.о.премьера Армении Никол Пашинян сообщил, что в результате борьбы с коррупцией, недавно к правительству обратилась семья экс-главы Таможенной службы Армении Армена Аветисяна, осведомив, что она желает передать государству комплекс "Golden Palace" в Цахкадзоре. "Видимо, Аветисяны решили воспользоваться возможностями переходного правосудия",- заметил Пашинян. По его словам, если процесс будет доведен до конца, то гостиничный комплекс будет продан, а полученные средства, которые по определению Пашиняна, составят порядка $20 млн, будут направлены в бюджет.