Четверг, 21 Февраля 2019 18:22

АрмИнфо.Директор общеобразовательной школы Зорашена Ширакской области РА Гарегин Шабоян обвиняется в присвоении 16 млн драм.

Согласно сообщению полиции РА, на основе данных полученных из СНБ РА, соответствующими службами полиции РА были проведены мероприятия, по итогам которых выяснилось, что Шабоян совершил незаконные деяния. "Так, Шабоян, пользуясь должностным положением, с 2010-2018 гг. оформил в качестве уборщицы в школе гражданку, а в 2017 году в качестве хозсубъекта - своего сына, также 2010-2018 гг. еще одного гражданина оформил в качестве сторожа, еще одного человека оформил сторожем в период с февраля по сентябрь 2013 года, однако никто из этих лиц не посещал работы, а 16 000 000 драм, выписанный под их именем были присвоены. По факту было возбуждено уголовное дело по признакам п.1 ч.3 ст. 179 УК РА. Предварительное следствие ведет следственное управление СК РА по Ширакской области", - говорится в сообщении Полиции РА.