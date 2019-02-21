Четверг, 21 Февраля 2019 18:20

АрмИнфо.Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении считает, что угрозы в отношении его самого и премьер- министра никогда не исчезнут. Такое мнение он высказал 21-го февраля в беседе с журналистами.

По его словам, эти угрозы никогда не будут нейтрализованы. "Если это произойдет, то в составе СНБ Армении перестанет действовать Служба государственной охраны, которая обеспечивает безопасность высокопоставленных должностных лиц", - заявил Артур Ванецян. Как отметил глава СНБ, эти угрозы носят постоянных характер, иногда их становится больше, иногда меньше, но вообще они есть всегда.

Ранее, 11 сентября 2018 года после обнародования известной "прослушки" телефонного разговора между главами СНБ и ССС Армении, Артур Ванецян на пресс-конференции заявил, что опасается за безопасность своих родных. По его словам, после того как он возглавил СНБ, кардинально изменилась жизнь его родных. Сыновья Главы СНБ, в отличие от своих сверстников, не могут выходить на улицу и играть с ними. Он подчеркнул, что специальным и следственным органам сегодня противостоит очень мощная машина из бывших коррупционеров, у которых колоссальные ресурсы и они готовы на все, что бы избежать наказания.