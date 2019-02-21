Четверг, 21 Февраля 2019 18:14

АрмИнфо.Служба национальной безопасности (СНБ) ничем не скована при проведении соответствующих проверок в отношении любого лица. Об этом заявил журналистам директор СНБ Артур Ванецян, отвечая на вопрос, возможны ли расследования, связанные с теми или иными скандальными событиями или фактами в период президентства Левона Тер-Петросяна.

По словам Ванецяна, если будут факты, свидетельствующие о составе преступления в поступках тех или иных лиц, в СНБ будут возбуждены соответствующие уголовные дела.