Четверг, 21 Февраля 2019 18:11

АрмИнфо.Армянский национальный конгресс приветствует инициативу премьер-министра Армении Никола Пашиняна о проведении шествия в день трагических событий 1 марта 2008 года. Об этом говорится в заявлении АНК, поступившем в АрмИнфо.

АНК рассматривает данную инициативу, как шаг, направленный на восстановление справедливости на государственном уровне. "Мы уверены, что этой инициативой власти дают старт на справедливое расследование всех дел, в ходе которых были ущемлены права человека. Это также означает, что к ответственности будут привлечены все организаторы и исполнители преступлений 1 марта, будут предоставлены компенсации наследникам жертв этих событий, будет установлен мемориал жертвам первомартовской трагедии, прилегающий к памятнику Мясникяна, а 1 марта будет признан днем борьбы против репрессий и теракта на госуровне",- говорится в заявлении.

Понимая важность этой инициативы, АНК призывает всех принять участие в шествии. Отметим, что 21 февраля Никол Пашинян анонсировал, что 1 марта в 18:30 с площади Свободы в Ереване пройдет шествие, приуроченное к событиям 1 марта 2008 года. Напомним, что 1 марта 2008 года полиция Армении, применила силу в отношении граждан, проводящих мирный митинг на площади Свободы в Ереване в знак протеста против фальсификации президентских выборов. Митинги длились порядка 10 дней. В результате применения силы полицией погибло 10 человек. Имена убийц по сей день не раскрыты.