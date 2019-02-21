Четверг, 21 Февраля 2019 18:08

АрмИнфо.Подать в суд - конституционное право каждого гражданина. Об этом 21-го февраля заявил журналистам директор Службы нацбезопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян, коснувшись угрозы старшего сына второго президента Армении Роберта Кочаряна, Седрака Кочаряна подать в суд на СНБ "за грубое нарушение его презумпции невиновности".

"Конечно, Седрак Кочарян может подать в суд, и суд решит, виновны мы или нет", - заявил Ванецян. Как указал глава СНБ, в отношении Роберта Кочаряна и членов его семьи не может быть никакого политического преследования и все объективно было изложено в заявлении спецслужбы. "Вообще не хотели распространять сообщение, инициатива была с их стороны. Я дал короткое разъяснение, после чего они выступили с объемным разъяснением и мы были вынуждены отреагировать", пояснил он.

Директор СНБ подчеркнул, что презумпция невиновности в отношении Седрака Кочаряна не была нарушена, "в заявлении СНБ указаны те обстоятельства, которые дали основание возбудить дело и предъявить

обвинение". По его словам, было возбуждено масштабное уголовное дело по отмыванию денег, но большего он сказать не может.

Что касается гражданского иска, поданного в суд против главы СНБ, то, как отметил Ванецян, иск был за сделанное им на пресс-конференции заявление. "Сразу после пресс-конференции я заявил, что неверно сформулировал мысль, в связи с чем дал разъяснения. То есть, то, зачем они обратились в суд, изначально было опровергнуто мною", заявил Артур Ванецян.

Напомним, 18 февраля стало известно, что старшему сыну второго президента РА Роберта Кочаряна - Седраку Кочаряну - предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных незаконным путем. 19 февраля Следственный департамент Службы национальной безопасности Армении выступил с заявлением, в котором представил разъяснения в рамках расследуемого уголовного дела, отметив, что в отношении Седрака Кочаряна и других лиц в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. На следующий день руководитель офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян сообщил, что Седрак Кочарян, собирается подать в суд на Службу национальной безопасности (СНБ) "за грубое нарушение его презумпции невиновности".

11 сентября, Ванецян во время пресс-конференции заявил о том, что против Роберта Кочаряна возбуждено новое уголовное дело по факту приобретения семьей Кочаряна гостиницы "Конгресс" за взятку в $6 млн. Он также сообщил, что уголовное дело возбуждено по факту отмывания денег. Далее глава СНБ прояснил ряд сделанных им ранее заявлений о Кочаряне, представив их как "следствие быстрой манеры речи". "Я хочу внести лишь одну поправку: в ходе пресс-конференции я заявил о взятке в 6 млн. Помните? Это было "результатом быстрой манеры речи". Речь не о взятке, а о добытых преступным путем средств", - заявил Ванецян. Вскоре сын второго президента Армении Роберта Кочаряна - Седрак Кочарян, обратился в суд с иском против директора СНБ РА, президента Федерации футбола Артура Ванецяна. Как сообщает судебная информационная система, истец потребовал выплатить компенсацию за клевету и публично опровергнуть заявление.