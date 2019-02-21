Четверг, 21 Февраля 2019 17:19

АрмИнфо.Судьи Конституционного суда Армении, Высшего судебного совета и судов страны будут включены в программу социального пакета. Решение об этом принято на заседании правительства РА 21 февраля.

Представивший решение, министр юстиции РА Артак Зейналян подчеркнул, что проект соответствует требованиям судебного кодекса и закона "О конституционном суде" и направлен на повышение независимости судебной системы страны. С предоставлением социальных гарантий, как отметил министр, будут решены и вопросы, связанные с международными обязательствами Армении. "Важным фактором обеспечения независимости судей являются не только материальные, но и социальные гарантии", - подчеркнул Артак Зейналян. В рамках пакета социальной помощи судьи получат возможность отдыхать в Армении или в Арцахе, они будут обеспечены необходимыми средствами для погашения ипотечных кредитов, выплат за обучение, приобретением полисов медицинского страхования. Более того, часть средств может быть использована и в других целях, например, в погашении кредитных обязательств. Планируется, что новшество вступит в силу с 2020 года. Всего пакетом смогут воспользоваться 230 судей и членов их семей.

Премьер-министр РА Никол Пашинян подчеркнул важность данного решения. "Тут может возникнуть вопрос, мол, в стране решены все проблемы граждан и уже переходят к судьям? Конечно, нет. Но, думаю, что если мы сделали шаг и включили в данную систему 250 тысяч

граждан, то привлечение также 230 судей в эту систему является сбалансированным и разумным шагом. Этот шаг позволит уменьшить коррупционные риски в судебной системе и не глядеть в руки

обратившихся ", - сказал глава правительства Армении, добавив, что в данном случае речь идет не только о судьях, но и всех гражданах страны и государства в целом.