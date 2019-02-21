Четверг, 21 Февраля 2019 17:19

АрмИнфо.Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении знает, где находится младший брат Сержа Саргсяна - Левон Саргсян. "Мы знаем, где многие скрываются, но у нас должны быть механизмы для обеспечения их возврата. Это не так уж легко", - заявил директор СНБ Артур Ванецян 21-го февраля в беседе с журналистами.

По его словам, Левон Саргсян сейчас проживает в одной из арабских стран. Но, чтобы его вернуть в Армению, нужно пройти долгие

процедуры. "Экстрадиция разыскиваемых лиц - путь долгий и сложный, есть сотни процедур. Люди могут обратиться за получением статуса беженца, политическим убежищем, гражданством. Они также могут обжаловать решения об экстрадиции и многое другое", - указал он, подчеркнув, что соблюдать действующие права человека обязаны все.

На вопрос владеет ли глава СНБ информацией относительно того, пересекли ли госграницу Армении другие лица, разыскиваемые в рамках резонансных уголовных дел, в частности экс-директор медицинского центра "Сб. Григор Лусаворич" Ара Минасян (отец зятя Сержа Саргсяна Микаела Минасяна), экс-министр охраны природы Арам Арутюнян, Артур Ванецян, сообщил: "Арам Арутюнян не пересекал госграницу, по крайней мере, законным путем. Арам Саргсян и Левон Саргсян пересекли госграницу Армении, поскольку в то время в отношении данных лиц не была избрана мера пресечения из-за чего я, как директор СНБ, не имел каких-либо правовых оснований ограничить их право на свободное передвижение". Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Левону Саргсяну, его сыну и дочери по статьям "незаконное участие в предпринимательской деятельности" и "подлог документов". В июле 2018 года были объявлены в розыск Следствием установлено, что Левон Саргсян, его дочь Ани и сын Нарек не задекларировали $6 млн 795 тыс. Левон Саргсян решением суда арестован заочно. Как сообщали СМИ, в настоящее время Левон Саргсян скрывается в Сирийской Арабской Республике.