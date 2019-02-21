Четверг, 21 Февраля 2019 16:46

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян 21 февраля принял постоянного координатора ООН в Армении Шомби Шарпа, а также руководителей и представителей программ, осуществляемых различными структурами ООН в РА.

Как сообщает пресс-служба парламента, Мирзоян подчеркнул эффективную деятельность офиса ООН в Армении во всех сферах. Глава законодательного органа заверил, что новоизбранный парламент заинтересован в продолжении всех действующих программ и открытии новых горизонтов сотрудничества.

"ООН выполняет для человечества неоценимую работу. Парламент Армении можете считать своим надежным союзником в реализации законодательных реформ по всем направлениям", - подчеркнул Председатель парламента.

Глава парламента особо выделил сотрудничество постоянных комиссий НС со специализированными офисами ООН, для чего есть все благоприятные условия. В свою очередь Шомби Шарп коснувшись миссии ООН в Армении, заверил, что структура готова помогать парламенту в усилении потенциала и содействовать проведению реформ в различных сферах.

В ходе встречи развернулись оживленные дебаты, стороны представили свое видение будущего сотрудничества.

С целью еще большего углубления партнерских отношений с Национальным Собранием достигнута договоренность продолжать сотрудничество также на уровне постоянных комиссий парламента.