Четверг, 21 Февраля 2019 16:46

АрмИнфо. Турция проводит масштабные международные военные учения на границе с Арменией.

Как сообщают турецкие СМИ, в учениях "Зима-2019"(K?s-2019), которые проводятся в провинции Карс, принимают участие 15 стран, в том числе и Азербайджан. С азербайджанской стороны в учениях участвует Отдельная общевойсковая армия, дислоцирующаяся в Нахиджеване.

За ходом учений посредством видеосвязи наблюдает президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно сценарию учений, тактический воздушный десант, высаженный с самолетов и вертолетов, выполняет самые сложные задачи в снежных и морозных погодных условиях