Четверг, 21 Февраля 2019 16:44

АрмИнфо.Учитывая, что проживающие в бывшей НКАО азербайджанцы являются гражданами Азербайджана, президент этой страны имеет все полномочия для представления их интересов в переговорном процессе. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-министр иностранных дел Республики Арцах Арман Меликян.

"Однако представлять интересы арцахских армян ни Ильхам Алиев, ни Никол Пашинян неправомочны.