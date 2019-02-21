Четверг, 21 Февраля 2019 16:41

АрмИнфо. В Армии обороны Арцаха не подтвердили информацию МО Азербайджана об уничтожении армянского беспилотника.

Так, пресс-секретарь АО Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Сенор Асратян в беседе с корреспондентом АрмИнфо в частности, сказал:

"На данный момент такой информации нет. Если что-то такое произойдет, общество своевременно будет проинформировано об этом".

Ранее, Минобороны Азербайджана распространило информацию о том, что якобы 21 февраля в дневные часы в Агдамском направлении армянский тактический беспилотный аппарат (БПЛА) Х-55 пытался провести разведку позиций азербайджанских войск, однако подразделения войск ПВО АР немедленно обнаружили и сбили беспилотник противника.