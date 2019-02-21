Четверг, 21 Февраля 2019 16:36

АрмИнфо.Вопросами поставок продовольствия для нужд вооруженных сил Армении будут заниматься частные компании. Правительство Армении на заседании 21 февраля одобрило экспериментальную программу, предусматривающую внедрение в ВС страны механизма государственно-частного партнерства.

По словам заместителя министра обороны РА Макара Гамбаряна, до сегодняшнего дня вопросами, связанными с приобретением, доставкой и переработкой продовольственных товаров, непосредственно занимались вооруженные силы, что нередко приводило к проблемам и нареканиям. Теперь предлагается в порядке эксперимента ввести новую систему закупок товаров с учетом всех имеющихся рисков. Речь, в частности, идет о вовлечении в данный процесс частных компаний. Предложение МО РА исходило из опыта ряда других государств. При этом, устанавливается формат минимальных требований. Частные компании должны будут также взять на себя решение таких вопросов, как модернизация воинских столовых, оснащение их техникой и оборудованием, проведение ремонта прилегающих территорий, установка противопожарных, противоградовых систем, модернизация систем водоснабжения и удаления сточных вод. Кроме того, компании должны будут обеспечивать вооруженные силы страны необходимыми объемами продовольствия и пополнения складских запасов. Также они обязуются в сезонный период обеспечить военнослужащих ВС страны фруктами и овощами. Как подчеркнул замминистра, создание новой системы приведет к созданию новых рабочих мест и повышению заработной платы. Будут также внедрены механизмы по контролю страхования всего процесса на всех его этапах. В процессе будут принимать участие как минимум три компании, которые обязуются обеспечивать армию продовольствием, как в местах дислокации, так и в полевых условиях, а также на передовой. Договоры с частными компаниями будут заключаться на основе прямых переговоров и определением правил игры. В случае успеха программы не исключено и проведение тендерных процедур.

Тем самым, как подчеркнул Макар Гамбарян, будут созданы условия для обеспечения ВС качественным и разнообразным продовольствием при сохранении прежних объемов государственного финансирования. Однако, как заметил замминистра, с прошлого года на призыв оборонного ведомства откликнулись всего две компании.