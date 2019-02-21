Четверг, 21 Февраля 2019 16:08

АрмИнфо.Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в скором времени завершит предварительное следствие в рамках уголовного дела в отношении брата экс-президента Сержа Саргсяна - Александра Саргсяна, больше известного как "Сашик 50%", после чего станет известна судьба тех 30 млн долларов, на которые еще 9 июля 2018 года был наложен арест.

Об этом заявил директор спецслужбы Артур Ванецян 21-го февраля в беседе с журналистами. Ранее сообщалось, что Александр Саргсян - безвозмездно передал в дар государству 18,5 млн.долларов. "В рамках возбужденных в отношении Александра Азатовича Саргсяна различных уголовных дел и следственных мероприятий последний добровольно передал безвозмездно государству сумму, эквивалентную 18,5 млн. долларам", - говорится в заявлении ответе правительства.

По словам Ванецяна, после завершения предварительного следствия итог по нему оно будет полностью опубликован. "Поверьте, если бы не было оснований, сумма в размере 18,5 млн долларов не была бы передана Саргсяном государству", - заявил он. Остальные 11,5 млн долларов должны быть перечислены в рамках имеющейся у Саргсяна налоговой задолженности уже после завершения следствия.

Ранее сообщалось, что на счетах Саргсяна в одном из армянских банков нашли 30 миллионов долларов и наложили на них арест. Брат экс-президента в одном из заявлений призывал снять арест, обещая часть суммы отдать государству. Недавно Саргсян, со слов Пашиняна, решил всю сумму вернуть в бюджет. Отметим, что 62-летний Александр Саргсян, который больше известен как Сашик, в 2003-2011 годах был депутатом Национального собрания, пресса связывала его имя с многочисленными бизнесмами. Он еще с лета прошлого года обвиняется в мошенничестве по статье 178 Уголовного кодекса РА. В отношении Александра Саргсяна в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.