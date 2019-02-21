Четверг, 21 Февраля 2019 16:05

АрмИнфо. В Службе Национальной безопасности (СНБ) Армении выявили очередной случай злоупотребления должностным лицом своих полномочий.

Согласно сообщению СНБ РА, благодаря предпринятым со стороны сотрудников ведомства мероприятиям, был раскрыт случай незаконного пересечения охраняемой государственной границы при соучастии должностного лица, сопровождаемая злоупотреблением должностным лицом своих обязательств. "В ходе следственных мероприятий, осуществленных в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.308 и ч.1 ст.329

УК РА выяснилось, что старший инспектор отдела пограничного контроля "Гогаван" пограничных войск СНБ РА Г. П., 20 июля 2018 года не выполнил свои должностные обязательства по осуществлению контроля за пересечением госграницы гражданами и транспортными средствами, которыми наделен. В частности, Г. П. подстрекаемый своим знакомым Н.

А., исходя из личных интересов, не выполнил своих обязательств и не пресек незаконное пересечение государственной границы гражданином А.

Х., который скрывался в автомобили марки "Toyota" с государственными номерами 05 PL 050, и тем самым способствовал незаконному пресечению госграницы", - говорится в сообщении СНБ РА.

В ведомстве также сообщили, что Г. П. предъявлено обвинение по признакам ч.1 ст. 308 УК РА и ч.1 ст. 38-329 УК РА (злоупотребление должностными обязательствами и содействие незаконному пересечению госграницы). " Г.П. признал вину и дал признательные показания. Н.А. предъявлено обвинение по признакам ч.1 ст. 38-308 УК РА и ч.1 ст. 38-329 УК РА. С обвиняемых взяты подписки о невыезде", - отмечают в СНБ РА.

В ведомстве также проинформировали, что сегодня предпринимаются меры по выявления места нахождения нарушителя госграницы.