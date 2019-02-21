Четверг, 21 Февраля 2019 15:35

АрмИнфо. Министерство охраны природы Армении ведет переговоры с Европейским Союзом на предмет привлечения гранта в 5 млн евро на решение проблем хвостохранилищ. Об этом 21 февраля на заседании правительства сообщил министр охраны природы РА Эрик Григорян.

По его словам, согласно новой программе, предусмотрено осуществить рекультивацию земель вокруг хвостохранилищ, доставшихся в наследство с советских времен. В рамках проекта планируется также осуществлять мониторинг состояния воздуха.

Отметим, что в Армении насчитывается 22 хвостохранилища, из которых 8 закрыты, а 13 продолжают действовать. Еще в 2014 году министерство энергетики Армении представило проект по переработке хвостохранилищ металлических рудников, оцениваемый в $200 млн. Затем был одобрен меморандум о намерениях, в соответствии с которым правительство планировало осуществить соответствующую программу совместно с АО Cronimet Mining, ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат", группой предприятий VSEI и ООО "Альотиг". Проектом предлагалось осуществить эффективную и глубокую переработку хвостохранилищ и отвалов пород, образовавшихся при добыче металлических полезных ископаемых. В мае 2015 года правительство вновь вернулось к этому вопросу, одобрив законопроект "Об инвестиционной программе по переработке производственных отходов, накопленных и накапливающихся в хвостохранилищах Вохчи, Пхрут, Арцваник, а также в результате деятельности Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК). Однако на сей раз речь шла уже не о 200, а о $240 млн инвестиций, необходимых для строительства предприятия по переработке хвостохранилищ с металлических рудников Армении. В законопроекте отмечалось, что в хвостохранилищах ЗММК на тот момент накопилось свыше 300 млн тонн производственных отходов, которые ежегодно пополняются еще на 18-20 млн тонн, создавая серьезную экологическую проблему. Реализация программы была возложена на ООО "Альотиг", которое взяло на себя обязательство построить завод по переработке производственных отходов хвостохранилищ производственной мощностью 12,5 тонны ежегодно, а на втором этапе с охватом временного промежутка в 2019-2025 гг. довести мощность завода до объемов переработки 25 млн тонн отходов. В конце июня 2015 года НС приняло закон об инвестиционной программе по переработке производственных отходов хранилищ Вохчи, Пхрута, Арцваника, а также Зангезурского медно-молибденового комбината, в соответствии с которым компания "Альотиг" получала названные хранилища в собственность. Однако спустя полгода после принятия закона стало известно, что ООО "Альотиг" за прошедшее короткое время успело обанкротиться. В итоге масштабный инвестпроект так и не был реализован.