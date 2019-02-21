Четверг, 21 Февраля 2019 15:15

АрмИнфо. Европейский Союз предоставит Армении грант в 31,2 млн евро на реализацию программы "ЕС - Армении. Территориальное развитие". Правительство РА на заседании 21 февраля одобрило к подписанию проект соглашения с ЕС.

Как отметил в своем выступлении министр экономического развития и инвестиций РА Тигран Хачатрян, финансирование программы будет осуществляться из бюджета ЕС в рамках программы Европейского соседства. В рамках программы предусмотрено нарастить институциональные возможности фермеров общин Ширакской, Лорийской и Тавушской областей.

В рамках проекта предусмотрено создание венчурных фондов, которые будут оказывать необходимые услуги крестьянам данных областей, в том числе, путем роста имеющегося потенциала Программу предусмотрено осуществить за 72 месяца. Кроме того, часть грантовых средств будет направлена на погашение 50% взноса страны в проекте "Горизонт-2020" . Из общей стоимости программы в 31,2 млн евро ЕС профинансирует проекты на сумму 28,5 млн евро, остальные средства предоставит правительство РА. Операторами проекта выступят Австрийское агентство развития, Европейский банк реконструкции и развития и Немецкая ассоциация международного сотрудничества.

По словам премьер-министра РА Никола Пашиняна, только в рамках грантовых программ в республику поступают и будут поступать огромные деньги. В этом вопросе очень важно, считает глава правительства, эффективно использовать эти ресурсы. "За такие деньги невозможно не добиться результата, и необходимы 100%-ые гарантии по их эффективному использованию. В противном случае, речь будет идти о воровстве финансовых ресурсов", - отметил Никол Пашинян, призвав ни на секунду не ослаблять контроль за потоком средств, и вести непримиримую борьбу с коррупционными проявлениями.