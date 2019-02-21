Четверг, 21 Февраля 2019 14:27

АрмИнфо.Сроки ввоза в Армению праворульных автомобилей вновь продлены - до 1 мая 2019 года.

Поправки в законе "О запрете на ввоз праворульных автомобилей" одобрены на заседании правительства РА 21 февраля.

Представляя проект решения, министр транспорта, связи и информационных технологий РА Акоп Аршакян сообщил, что ввозу подлежат автомобили, приобретенные до 30 декабря 2018 года. В отношении остальных автомобилей данная мера применяться не будет. Предусмотрено, что ввозу на территорию страны подлежат порядка 800 транспортных средств с правым рулем, скопившиеся в таможенной зоне на КПП "Баграташен". Отметим, что ранее предлагалось установить окончательный срок к 1 апреля c.г. Однако, с учетом ограниченности времени (принятия документа парламентом и его втупления в силу) по предложению главы Комитета государственных доходов РА Давида Ананяна этот срок перенесен еще на один месяц.

Как заметил премьер-министр РА Никол Пашинян, сегодняшнее решение правительства по праворульным автомобилем станет последним.

Законопроект в установленном порядке будет представлен в Национальное Собрание РА и будет рассмотрен в числе неотложных документов.