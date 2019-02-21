Четверг, 21 Февраля 2019 14:27

АрмИнфо. Следственный комитет Армении получит из Резервного фонда правительства $396 тыс на проведение исследований в районе месторождения "Амулсар". Решение об этом принято на заседании правительства РА 21 февраля.

Представляя проект решения, министр финансов РА Атом Джаджугазян отметил, что в рамках следственных мероприятий предусмотрено провести мероприятия по оценке влияния программы освоения месторождения "Амулсар" на окружающую среду региона. Речь, в частности, идет о проведении экологических, экономических, гидрологических, химических и других исследований. В целях проведения исследований был проведен конкурс, в котором приняли участие три компании, из которых отобрана одна - компания "Эллат".

В свою очередь, глава Следственного комитета Армении Айк Григорян сообщил, что обычно на проведение подобного рода исследований отводится 6-8 месяцев. В целях решения поставленной задачи было принято решение ускорить данный процесс, доведя его до 4 месяцев. Победившая в конкурсе компания обязуется в течение 12-14 недель представить окончательные данные. До этого через каждые 2-3 недели компания также будет информировать власти и общественность о процессе работ. Первый промежуточный отчет компания представит в мае текущего года.

Напомним, что 18 февраля компания "Лидиан", осваивающая месторождение "Амусар", выступило с предупреждением о том, что при появлении любой экологической проблемы всю ответственность за ухудшение окружающей среды, воды и воздуха на месторождении будет нести правительство Армении. Согласно сообщению пресс-службы компании, с июня 2018 года "Лидиан" по причине блокирования дорог не имела возможности возобновить работы на месторождении. Не были произведены не только строительные работы, но и работы по строительству защитных природоохранных систем, в целях управления эрозией из-за обильных весенних осадков и поверхностных вод, в соответствии с условиями и разрешениями, выданных компании. "Лидиан" проинформировала правительство о том, что компания не несет ответственности за какие-либо экологические проблемы, включая исключение поверхностных вод, появление которых стало результатом неспособности правительства принять меры по ликвидации незаконной блокады с июня 2018 года. ""Лидиан" неоднократно обращалась к правительству с просьбой провести необходимые действия. Этой зимой на месторождении "Амулсар" были отмечены обильные снежные осадки. В условиях незаконного блокирования не было возможности для осуществления строительства систем по предупреждению появления участков поверхностных вод. Эти работы необходимо было провести до снежных осадков. В случае возобновления работ потребуются месяцы для завершения строительства систем управления водными системами. В этой ситуации при появлении любой экологической проблемы всю ответственность за ухудшение окружающей среды, воды и воздуха на месторождении "Амулсар", несет правительство Армении", - говорится в предупреждении компании. Отметим, что за последние чуть более полгода против некоторых горнорудных компаний, в том числе Амулсарской программы, проходили акции протеста с блокированием дорог и созданием препятствия сотрудникам. Акции протеста против Амулсарского проекта привели к противостоянию с сотрудниками Lydian Armenia, которые требовали от протестующих не препятствовать их праву на труд. Участники акции протеста заявляли, что налицо экологические проблемы, наличие которых опровергает компания.

Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают крупные международные институциональные инвесторы. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения "Амулсар" общей стоимостью в $370 млн. В августе 2016 года состоялся старт проекта, предполагающего строительство и освоение месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения должен был составить 10 лет и 4 месяца, ежегодно планировалось добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). В рамках Амулсарской программы предусматривалось создание 1300 рабочих мест в процессе строительства (строительные работы продлятся около 2 лет) и 650-700 рабочих мест на протяжении всей эксплуатации месторождения.