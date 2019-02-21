Четверг, 21 Февраля 2019 14:26

АрмИнфо.Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с послом Армении в РФ Варданом Тоганяном.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, встреча состоялась по инициативе армянского дипломата. В ходе беседы в контексте российско-армянского внешнеполитического взаимодействия состоялось обсуждение актуальной ближневосточной проблематики с акцентом на гуманитарные аспекты урегулирования сирийского кризиса.

Отметим, что в начале текущего года армянский военный гуманитарный контингент в составе 83 человек отправился в Сирию. На армянский контингент возложены задачи по разминированию вне зоны боевых действий, противоминному информированию населения и оказанию медицинской помощи жителям Алеппо