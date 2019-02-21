Четверг, 21 Февраля 2019 13:52

АрмИнфо.Летчики российской авиационной военной базы Эребуни, Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к полетам в условиях высокогорья.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, в период подготовки к полетам в горах летчики освоили навыки ориентирования и действиям в горной местности

в дневное, ночное время суток и в сложных метеоусловиях. В ходе полетов вертолетчики осваивают навыки пилотирования при облете горных склонов, прохождение на большой и малой скорости ущелий и преодоление горных перевалов на высоте от 2500 до 4500 м.

Также летчики отрабатывают полеты на предельно малых высотах над сложным рельефом, поиск и слежение за движущимися колоннами условного противника, взаимодействие с мотострелковыми подразделениями при выполнении задач на полигонах <Камхуд> и <Алагяз> в разведывательно-ударных (огневых) контурах. В учебных полетах принимают участие более 100 военнослужащих и задействовано около 30 единиц военной техники, в том числе вертолеты армейской авиации Ми-24П и Ми-8МТШ.