Четверг, 21 Февраля 2019 13:44

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Эндрю Шефер - США и Стефан Висконти -Франция) в ходе встречи с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном поинтересовались деталями встречи армянского премьера с президентом Азербайджана в Давосе в январе текущего года.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Мнацаканян подтвердил подходы и позицию Армении по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также отметил важность наличия благоприятной атмосферы для переговорного процесса.

В центре обсуждений сторон были вопросы, озвученные в ходе последних встреч по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Собеседники обменялись мнениями относительно дальнейших шагов и встреч. Во встрече участвовал и Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.