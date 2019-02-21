Четверг, 21 Февраля 2019 13:43

АрмИнфо.В Армении штрафы и пенни, наложенные на водителей такси и большегрузных автомобилей за несвоевременное погашение прежних штрафов, будут амнистрированы. Поправки в законе "Об амнистии в отношении штрафов, примененных за ряд административных правонарушений" и в законе "О государственной пошлине "одобрены на заседании правительства 21 февраля.

Представляя проект поправок, министр транспорта, связи и иформационных технологий РА Акоп Аршакян сообщил, что амнистии подлежат штрафы, накопленные до 31 августа 2018 года. Всего под амнистию подпадут физические и юридические лица, осуществляющие перевозки большегрузным транспортом и осуществляющие усулуги такси, нарушившие правила дорожного движения. Порядка 6 тысяч водителей такси, которые осуществляли перевозки без наличия лицензий, будут освобождены от выплат штрафов, начисленных за отсутствие разрешений. Иначе говоря, как отметил министр, при наличии штрафа в размере в 927 млн драмов 627 млн драмов будут списаны.

Пакет будет представлен в парламент страны в формате неотложного обсуждения.