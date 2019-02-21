Четверг, 21 Февраля 2019 13:42

АрмИнфо.Новоназначенный посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в РА Мухаммад Аль Зааби вручил копии верительных грамот главе армянского внешнеполитического ведомства Зограбу Мнацаканяну.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Мнацаканян на встрече выразил убеждение, что новый посол своей активной деятельностью придаст новый импульс многогранным отношениям, сложившимся между двумя дружественными странами.

Стороны наметили новые направления для сотрудничества, в этом контексте подчеркнув важность взаимных визитов на высоком уровне, активизации политического диалога, деятельности межправительственной комиссии, расширения нормативной базы.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества стороны выделили такие направления как высокие технологии, инновационное образование и альтернативная энергия.

Собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки. В этой связи Мнацаканян рассказал о подходах и принципиальной позиции РА по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.