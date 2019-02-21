Четверг, 21 Февраля 2019 13:41

АрмИнфо. В Ереване с 9 по 17 марта 2019 года, под эгидой премьер-министра Армении, впервые пройдет международный саммит Европейского молодежного парламента.

В саммите примут участие около 300 молодых людей из 40 стран Европы. "Ереван-2019" является крупнейшим международным молодежным саммитом, который проходил когда- либо в Армении. В рамках саммита молодые люди встретятся с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, послами ЕС и другими высокопоставленными чиновниками.

Исполнительный директор Европейского молодежного парламента Лукас Фендель отметил, что данный саммит является отличной возможность для того, что молодежь Европы ознакомилась с Арменией.

Саммит пройдет под названием "Преодоление глобальных вызовов вместе", студенты из ведущих европейских учебных заведений приезжают в Армению для обсуждения данного вопроса в соответствующих комиссиях. После обсуждения предлагаемые резолюции будут представлены Европейским молодежным парламентом офису в Берлине, а также соответствующими государственными и частными органами.

Помимо участия в дискуссиях, гости познакомятся с армянской культурой и историческим наследием, а также обменяются опытом с армянскими делегатами, чтобы развить свои навыки в культурном общении.