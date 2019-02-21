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 Четверг, 21 Февраля 2019 13:38
Марианна Мкртчян

Тоноян: Армения и Грузия верят в идею более процветающего и безопасного Южного Кавказа

Тоноян: Армения и Грузия верят в идею более процветающего и безопасного Южного Кавказа

АрмИнфо.Армения и Грузия сошлись во мнении по вопросу углубления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, а также выявления новых областей взаимодействия. Об этом 21 февраля в ходе брифинга с министром обороны Грузии Леваном Изория заявил глава армянского оборонного ведомства Давид Тоноян.

Глава оборонного ведомства констатировал, что на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также сотрудничества в оборонной сфере в рамках международных организаций. По его словам, тысячелетняя дружба между народами, тесные связи в оборонной, экономической, культурной сферах, имеют важное значение, и необходимо продолжать их углублять.

По словам Тонояна, в ходе состоявшейся встречи между оборонными ведомствами двух стран был подписан план сотрудничества на 2019 год, напомнив, что взаимодействие на этом уровне было заложено еще в 2010 году. Армянский министр также констатировал, что в план сотрудничества этого года включены такие направления взаимодействия как военное и военно-медицинское образование, подготовка сержантского состава, борьба с коррупцией, укрепление дисциплины в ВС РА. "В заключение хочу заверить, что у Армении и Грузии взаимное восприятие и уважение к двусторонним приоритетам и решениям, направленным на обеспечение национальной безопасности, а также вера в идею более процветающего и безопасного Южного Кавказа в будущем", - отметил Тоноян, добавив, что очень рад, что первый визит нового правительства Грузии состоялся именно в Армению, и он был на уровне главы оборонного ведомства.

В свою очередь Изория констатировал, что провел с армянским коллегой эффективные обсуждения по вопросу углубления оборонного сотрудничества. "Мы с моим армянским коллегой подписали план оборонного сотрудничества на 2019 год. Хочу выделить такое новое направление нашего сотрудничества, как укрепление дисциплины. В рамках этого грузинская сторона готова поделиться своим передовым опытом с армянскими коллегами", - сказал Изория.

Вместе с тем, он напомнил, что грузинские военнослужащие участвуют в миротворческих миссиях НАТО в Афганистане, и тем самым внося вклад в международную безопасность.  Изория также приветствовал участие армянских военных в учениях на территории Грузии в рамках программ НАТО в 2018 году, и выразил надежду, что армянская сторона продолжит свое участие в такого рода мероприятиях и в будущем

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