Четверг, 21 Февраля 2019 13:38

АрмИнфо. Теперь уже экс-советник президента Арцаха и экс- посланник главы арцахского государства по особым поручениям Араик Арутюнян объяснил причины своей отставки.

Как написал Арутюнян на своей страничке в Facebook, он оставляет должность и начинает более активную партийную деятельность. В заявлении, в частности, отмечается: <Во избежание каких-либо спекуляций хочу подчеркнуть, что мое решение не обусловлено какими-либо разногласиями или проблемами с президентом республики. Более того, я выражаю свою благодарность президенту Саакяну, который дал мне возможность прослужить нашей стране и народу свыше 11 лет. Рад тому, что сегодня сформирована профессиональная команда, которая способна обеспечить высокие показатели, предусмотренные по части программы Правительства. В этой связи хочу заявить о том, что возглавляемая мною политическая сила до конца срока президентства Бако Саакяна продолжит защищать проводимый им политический курс, во имя стабильного и мирного развития Республики Арцах>.

Отметим, что Арутюнян считается основным претендентом на пост президента Арцаха в 2020 году. По имеющейся у АрмИнфо информации, его отставка обусловлена именно стремлением более активной подготовки к предвыборной гонке.