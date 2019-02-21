Четверг, 21 Февраля 2019 12:56

АрмИнфо.В 2018 году демократический мир приветствовал политические перемены, произошедшие в Армении. Об этом 20 февраля в ходе церемонии вручения премии Всеобщих прав 2018 заявил глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

"Мы уверены, что данное направление, основанное на фундаментальных ценностях уважения свободы, равенства и уважения прав человека, будет необратимым. Европейский Союз готов продолжать оказывать поддержку Армении в вопросе построения современного, открытого общества", - подчеркнул Свитальский. В свою очередь постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп отметил, что права человека имеют очень важное значение. "В прошлом году в Армении мы стали свидетелями коллективного движения за права и свободу, которое было услышано во всем мире. Мы должны работать, чтобы эта волна не погасла, а напротив еще больше распространилась в Армении. Так как защита прав человека является не только вопросом гуманизма и общечеловеческих ценностей, но и ключом к достижению мира, непреклонного и устойчивого развития, в котором каждый имеет свою собственную роль", - подчеркнул Шарп.

"Сегодня мы празднуем достижения Армении в области защиты прав человека", - об этом заявила посол Соединенного королевства в Армении Джудит Фарнуорт.

Временный поверенных в делах посольства Швеции Мартин Фредриксон отметил, что в 2018 году жители Армении продемонстрировали реальную борьбу за свою веру, доказав, что однажды могут наступить политические перемены.