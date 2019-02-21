Четверг, 21 Февраля 2019 12:52

АрмИнфо.Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания по вопросам европейской интеграции Арман Егоян 20 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Королевства Нидерландов в Армении Йоханнеса Дауму.

Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе встречи собеседники коснулись процесса ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения - ЕС. Посол заверил, что процесс продвигается в соответствии с установленными для ратификации международных соглашений внутригосударственными процедурами и в этом плане нет никакого промедления.

Председатель комиссии сообщил, что применение соглашения во всем объеме начнется сразу же после окончательного согласования дорожной карты.

Состоялся также заинтересованный обмен мнениями по процессу либерализации визового режима ЕС для граждан Армении.

Стороны отметили важную роль армянской общины Нидерландов, намечаемые совместные программы.