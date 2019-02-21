Четверг, 21 Февраля 2019 12:45

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Арман Татоян в Страсбурге провел встречи с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, с Главным директоратом по правам человека и верховенству права Христосом Джиакумополисом, а также с Гендиректором Совета Европы по вопросам демократии Снежаной Самарджич-Маркович.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, в ходе визита Татоян также провел обсуждения с другими представителями Совета Европы - Комитета по предупреждению коррупции, Департамента исполнения решений ЕСПЧ и другими. В ходе встреч обсуждалось вопросы предотвращения пыток и других форм жестокого обращения в Армении, вопросы, связанные с проблемами защиты прав людей с ограниченными возможностями, прав женщин и детей. Арман Татоян представил проблемы, которые он зафиксировал в этих областях и возможности для их решения. В частности, он отметил, что следует ввести механизм постепенного освобождения лиц, лишенных свободы, а также разработать систему условно-досрочного освобождении, должна развиваться система условно­досрочного освобождения. Обсуждалась ситуация в психиатрических организациях, общественных службах и развитие направления альтернативных методов лечения. Стороны также обсудили проблемы, с которыми сталкиваются женщины из-за их стереотипов, неправильного восприятия их роли в обществе и государстве.

В ходе встречи была также отмечена недавняя практика омбудсмена, третьей стороны в Европейском суде по правам человека, Комитета министров Совета Европы, представляющая особую позицию в отношении решений ЕСПЧ и т. д.

Чиновники Совета Европы подчеркнули высокий уровень сотрудничества с защитником прав человека из Армении, совместную работу, направленную на постоянное улучшение системы защиты прав человека в РА.

В конце встречи стороны договорились о дальнейшей работе и дополнительных обязательствах.