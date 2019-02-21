Четверг, 21 Февраля 2019 12:43

АрмИнфо. Не понимаю, зачем ректор ЕГУ Арам Симоян в день 150-летнего юбилея Ованеса Туманяна панически созывает заседание научного совета. Об этом на своей странице в соцсети Facebook в прямом эфире заявил министр образования и науки Армении Араик Арутюнян.

"Во-первых, Арам Симонян лжет, что мы срываем мероприятия, приуроченные к 100- летию ЕГУ. Несколько недель назад после встречи с Симоняном, я встретился с премьер- министром Армении, и мы обсудили вопросы организации этих мероприятий. Премьер мне поручил организовать мероприятия к 150-летию Комитаса и Туманяна и 100-летию ЕГУ. Мы намеревались создать комиссию, которая занялась бы организацией этих мероприятий, но по техническим причинам она еще не создана", - подчеркнул Арутюнян. При этом министр не опроверг тот факт, что беседовал с Симоняном и заявил ему, что участие ректора ЕГУ в мероприятиях, приуроченных 100-летию ВУЗа нежелательно в связи с <низким имиджем> последнего. "В ответ на это Арам Симонян заявил, что ему нет дела до 100-летия ЕГУ, а затем сказал, что если на него будет заведено уголовное дело, то ВУЗ ему будет нужен для защиты",- написал Арутюнян.

Отметим, что Полиция Армении выявила ряд нарушений и злоупотреблений в Ереванском государственном университете. Согласно сообщению Полиции, 18 сотрудников ЕГУ в 2015 - 2018гг. в разные месяцы фактически не посещали место работы, находясь за пределами Армении. Однако их отсутствие не было зафиксировано в официальных документах. В результате отсутствующим сотрудникам по линии зарплат были выписаны 18 млн. драмов. Кроме того, по данным Полиции, при заключении сделки с одной из строительных компаний один из руководителей ВУЗа потребовал и получил взятку в виде имущества на сумму в $10 тыс. По данным следствия, глава данной строительной компании частично отремонтировал квартиру и дачу этого должностного лица, установил там отопительную систему. Взамен компания заключила с ЕГУ договор на проведение строительных работ на сумму 400.000.000 драмов.

Меж тем, ректор вуза Арам Симонян выступил с заявлением, опровергающим сообщение Полиции. По его словам, никаких злоупотреблений в ВУЗе не было, и никто из сотрудников не был допрошен по этим фактам. <Все этом шоу>, - заявил он.