Четверг, 21 Февраля 2019 12:32

АрмИнфо. 120 индустриальных проектов будут сданы в Казахстане в этом году в рамках госпрограммы индустриализации. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году планируется ввести около 120 проектов на сумму 1,1 трлн тенге с созданием 20 тыс. постоянных рабочих мест», - сообщил министр в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.

Среди планируемых к сдаче - заводы по производству ферросилиция в Карагандинской области (ТОО «YDD Corporation», инвестиции - 30,6 млрд тенге), а также по производству керамо-гранита и керамической плитки в Актюбинской области (ТОО «Зерде-Керамика Актобе», 6,9 млрд тенге).

Министр проинформировал, что за период реализации программы введено более 1250 проектов на сумму 7,9 трлн тенге, создано 120 тыс. постоянных рабочих мест. В 2018 году введено более 100 проектов на сумму 1,3 трлн тенге, создано более 13 тыс. постоянных рабочих мест.