Четверг, 21 Февраля 2019 12:26

АрмИнфо. Согласно опубликованному недавно докладу Организации Объединенных Наций «Мировое экономическое положение и перспективы в 2019 году» (World Economic Situation and Prospects 2019), в 2019–2020 годах в глобальной экономике сохранится устойчивый рост на уровне около 3 процентов.

Как отмечается в докладе, в 2018 году в большинстве стран Содружества Независимых Государств (СНГ) были зафиксированы благоприятные экономические результаты. Благодаря продуманной макроэкономической политике и выросшим ценам на нефть, в 2019–2020 годах страны-экспортёры энергоносителей должны сохранить эти положительные тенденции.



Исходя из данных Всемирного банка, эксперты ООН включают Туркменистан в группу стран с переходной экономикой (Россия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Узбекистан и др.) и доходами населения выше среднего мирового уровня. К слову, во второй группе, с доходами граждан от 3,896 до 12,055 тысячи долларов США, находятся также такие государства, как Бразилия, Иран, Китай, Казахстан, Малайзия, Россия, Турция и др.



По прогнозу, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Туркменистана составит 5 процентов. При этом приводятся данные, согласно которым наша страна с 2010 по 2017 год входила в тройку мировых лидеров по темпам экономического роста. Особо отмечается тот факт, что крупные инвестиции были вложены в развитие инфраструктуры, предпринимаются усилия по диверсификации экспорта природного газа и развитию неэнергетического сектора, повышению доходов государственного бюджета.



В докладе также говорится о том, что подписанная в прошлом году Конвенция, определяющая правовой статус Каспийского моря, может в перспективе вызвать приток инвестиций в регион, активизировать разведку новых месторождений нефти и газа. Кроме того, проекты в области модернизации железнодорожной, автодорожной и энергетической инфраструктуры позволят укрепить связи стран Центральной Азии с Китаем и Европой, расширить их доступ к международным рынкам.



В целом, всё это свидетельствует об успешной реализации политики, последовательно проводимой Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, важными аспектами которой являются модернизация и диверсификация национальной экономики, ускоренная индустриализация и укрепление экспортного потенциала страны, наращивание объёмов импортозамещающей продукции, развитие предпринимательства, создание современной социальной инфраструктуры, обеспечивающей комфортные условия жизни, рост благосостояния людей.