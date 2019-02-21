Четверг, 21 Февраля 2019 12:04

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 марта намерен провести шествие, которое будет приурочено к событиям 1 марта 2008 года. Об этом 21 февраля в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook заявил сам Никол Пашинян.

Он отметил, что после длительных обсуждений было принято решение провести шествие от площади Свободы к памятнику Мясникяну. Премьер также заметил, что шествие будет посвящено победе гражданина в стране. "Наше шествие будет, в первую, очередь направлено против насилия, а также против фальсификации выборов, против нарушения законов и коррупции", - подчеркнул Пашинян, заметив, что шествие зафиксирует победу и власть граждан Армении.

Шествие двинется с площади Свободы 1 марта в 18:30. "Приглашаю всех граждан Армении принять в нем участие", - заключил премьер-министр.

Отметим, что 1 марта 2008 года полиция Армении, применила силу в отношении граждан, проводящих мирный митинг на площади Свободы в

Ереване в знак протеста против фальсификации президентских выборов. Митинги длились порядка 10 дней. В результате применения силы полицией погибло 10 человек. Имена убийц по сей день не раскрыты.