По имеющейся у Арминфо информации, отставка Араика Арутюняна стала результатом взаимного согласованного решения сторон. В ближайшие часы экс-премьер Карабаха и теперь уже бывший советник президента выступит с заявлением. По мнению аналитиков АрмИнфо, отставка Араика Арутюняна, который одновременно является лидером правящей в Карабахе партии "Свободная Родина", связана с подготовкой к предстоящим в 2020 году президентским выборам. Как уже сообщалось, действующий глава государства Бако Саакян не намерен принимать в них участия.

© 1991-2017 Любое использование материалов АрмИнфо допускается не иначе как с письменного разрешения их правообладателя — ООО "Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн".

Под использованием понимается любое полное или частичное воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в том числе и вовлечение Материалов в мониторинг СМИ и любые другие способы использования, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.

Использование Материалов сайтов www.arminfo.am, www.arminfo.info, www.finport.am и www.finport.info с нарушением этих условий означает, что материалы используются неправомерно, что является нарушением прав Правообладателя и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РА.