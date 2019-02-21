Четверг, 21 Февраля 2019 10:15

АрмИнфо. Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что 21-го февраля по положению на 09:00 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Согласно источнику, перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепом закрыт, а для легковых автомобилей-труднопроходим. Закрыты межобщинные автодороги сел Цахкашен-Арагац-Варденут, Нигаван, Лусагюх, Египатруш, Мирак, Шохакн, Цахкашен, Кучак, Сараландж Апаранского региона и Сипан, Авшен, Чарчакис, Миджнатун, Шенкани, Лернарот Арагацского региона Арагацотнской области.

Труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар и автодороги села Гнаберд Арагацотнского марза. На автодорогах села Гехадзор Арагацотнской области местами наблюдается гололедица.Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех видов автомобилей.

На основании данных Центра управления кризисными ситуациями МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России наблюдается скопление автомобилей