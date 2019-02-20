Среда, 20 Февраля 2019 22:28

АрмИнфо. /ТАСС/. Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И и прибывший в воскресенье с официальным визитом в Пекин глава МИД Ирана Джавад Зариф в ходе переговоров высказались за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Как говорится в опубликованном в воскресенье сообщении МИД КНР, стороны подтвердили намерение продолжать выполнять условия соглашения.

"Являясь важной стороной СВПД, Китай проделал большую работу для того, чтобы соглашение было достигнуто и исполнялось", - приводятся в заявлении МИД слова Ван И. "На следующем этапе Китай намерен поддерживать консультации со всеми соответствующими сторонами, в том числе с Ираном, и, исходя из объективной, справедливой и ответственной позиции, КНР будет продолжать прилагать усилия для сохранения СВПД", - указал глава внешнеполитического ведомства Китая.

Джавад Зариф поблагодарил своего китайского коллегу за взвешенную позицию и заявил о готовности Тегерана поддерживать консультации со всеми сторонами сделки. "Иран полагает, что сохранение СВПД, а также полное и эффективное исполнение его условий является общей обязанностью и долгом всех сторон", - указал глава МИД Ирана.