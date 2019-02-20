Среда, 20 Февраля 2019 21:28

АрмИнфо. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил систематизировать все полученные данные по программе «Цифровой Казахстан», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Прошел год с момента начала программы. Есть положительная динамика. Но есть и ряд проблем. Госорганы занимаются цифровизацией только в рамках своих направлений, иногда не согласуя реализацию взаимозависимых задач. Нам необходимо в связи с этим вести постоянный мониторинг, оценку цифровизации. Каждый госорган просчитывает по-своему. Вторая проблема - необходимо определить потенциал цифровизации в разных сферах. Даурену Абаеву (министр информации и коммуникаций. – Ред.) нужно привести все это в единую систему. Нужно в дальнейшем совершенствовать нормы, связанные с цифровизацией. Эту работу нужно ускорить совместно с IT-сообществом, Даурен Аскарбекович (Абаев. - Ред.)», - обратился глава правительства к министру.

Как рассказал министр, госпрограмма «Цифровой Казахстан» реализуется по 5 ключевым направлениям, включает 17 инициатив и 120 мероприятий. В 2018 году все запланированные мероприятия выполнены. Благодаря применению элементов Индустрии 4.0 на системообразующих предприятиях топливно-энергетического и горно-металлургического комплексов увеличена производительность труда в среднем на 10%, на отдельных производствах достигнута экономия электроэнергии до 33%, увеличен коэффициент использования оборудования до 50%. На 7 крупных месторождениях внедрены проекты «Интеллектуальное месторождение» и «Цифровой рудник».

«К примеру, АО «Эмбамунайгаз» благодаря этому удалось увеличить добычу нефти на 773 тонны и сэкономить электроэнергии на 33%. В 2019 году планируется довести число объектов с применением данных систем до 12 единиц», - рассказал Даурен Абаев.

В горнодобывающей промышленности дан старт переходу 102 предприятий на уровень «прозрачного» производства.

«4 проекта уже внедрены в эксплуатацию. На этих предприятиях повышена производительность на 10%, до 30% снижены трудовые затраты и до 10% снижены производственные издержки. Один из них, а именно проект по внедрению системы формирования и расчета балансов производства на Усть-Каменогорском титано-магниевом комбинате, функционирует на цифровом решении отечественного Института инжиниринга и информационных технологий КБТУ», - пояснил глава ведомства.